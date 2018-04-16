Başbakan Yıldırım: Nefret söylemi ortak yaşamı tehdit etmekte

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, "İslam düşmanlığının yol açtığı nefret söylemi, sosyal dışlanma, toplumlarda uyumu, çok kültürlülüğü ve ortak yaşamı ciddi olarak tehdit etmektedir. İnsan hakları, demokratik değerler, İslamofobi yüzünden günden güne örselenmektedir. Hal böyleyken Avrupa'da yükselen aşırıcılık ve İslam karşıtlığının boyutları, eğer gerekli müdahaleler olmazsa daha da vahim bir boyuta ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.