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Başbakan Yıldırım Moldova'ya gidecek

Başbakan Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip'in davetlisi olarak yarın bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan Yıldırım Moldova'ya gidecek

Başbakan Yıldırım, Moldova Başbakanı Pavel Filip'in davetlisi olarak yarın bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirecek.

04 Mayıs 2017 Perşembe 13:26
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Başbakan Yıldırım Moldova'ya gidecek

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Moldova Başbakanı Pavel Filip'in davetine icabetle 5-6 Mayıs'ta bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Türkiye'den Moldova'ya başbakan düzeyindeki ilk resmi ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 25'inci yılında Moldova ile yeni iş birliği imkanlarının ele alınması ve muhtelif alanlarda bir dizi anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.

Başbakan Yıldırım, ziyaretinin Kişinev ayağında, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Başbakan Pavel Filip, Parlamento Başkanı Andrian Candu ile görüşecek. Yıldırım, Moldovalı mevkidaşıyla beraber Türk ve Moldova iş çevrelerinin bir araya geleceği Türkiye-Moldova İş Forumu'na da katılacak.

Moldova ile Türkiye arasında dostluk köprüsü teşkil eden Gökoğuz soydaşlarının yaşadığı Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'ni ziyaret edecek Yıldırım, 4'üncü Dünya Gökoğuz Kongresi'nde konuşacak.

Başbakan Yıldırım, ziyaret kapsamında Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının yanı sıra Türk kurum ve müteşebbislerinin desteğiyle Moldova'da tamamlanan bazı projelerin de açılışını gerçekleştirecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımMoldova
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