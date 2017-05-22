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Başbakan Yıldırım Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü.

Başbakan Yıldırım Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 17:00
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Başbakan Yıldırım Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü

İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'ne katılımı dolayısıyla Türkiye'de bulunan konuk Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Yıldırım Kırgızistan Meclis Başkanı Tursunbekov ile araya geldi

Daha sonra Başbakan Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı’nda verilen yemeğin ardından, Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile bir araya geldi. 

Dolmabahçe Sarayı'ndaki basına kapalı görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımMoldovaDodon
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