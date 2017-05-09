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Başbakan Yıldırım Londra'ya gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da 10-12 Mayıs'ta düzenlenecek "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa iştirak edecek.

Başbakan Yıldırım Londra'ya gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da 10-12 Mayıs'ta düzenlenecek "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa iştirak edecek.

09 Mayıs 2017 Salı 14:02
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Başbakan Yıldırım Londra'ya gidiyor

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da 10-12 Mayıs'ta düzenlenecek "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa iştirak edecek.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden Yıldırım'ın Londra ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Yıldırım, 10-12 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa katılacak.

Somali yönetimi ve Türkiye dahil uluslararası ortakların katılımıyla düzenlenecek konferansta, 2017-2020 yıllarını kapsayan yeni dönemde, Somali yönetiminden beklentilerle, uluslararası toplumun Somali'ye yönelik taahhütleri gözden geçirilecek, geleceğe dönük kararlar alınacak.

Başbakan Yıldırım, ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek, ikili temaslarda bulunacak, basın ve yatırım çevreleriyle bir araya gelecek.

Açıklamada, dost ve kardeş Somali'de devletin ve istikrarın tesisi ile kalkınma çabalarına destek veren Türkiye'nin, bu bağlamda uluslararası platformlarda da Somali ve halkının yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımLondra
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