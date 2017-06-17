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Başbakan Yıldırım, Lice'deki askerlerle sahur yaptı

Başbakan Yıldırım, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Milli Savunma Bakanı Işık ve İçişleri Bakanı Soylu ile Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığındaki askerlerle sahurda bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Lice'deki askerlerle sahur yaptı

Başbakan Yıldırım, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Milli Savunma Bakanı Işık ve İçişleri Bakanı Soylu ile Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığındaki askerlerle sahurda bir araya geldi

17 Haziran 2017 Cumartesi 12:54
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Başbakan Yıldırım, Lice'deki askerlerle sahur yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, teravih namazını Ulu Cami'de kılmasının ardından 7. Kolordu Komutanlığına geçerek, buradan askeri helikopterle Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığına gitti.

Başbakan Yıldırım ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığına gelişlerinde alay komutanı ve alayda görevli rütbeli personel karşıladı.

Tören kıtasını selamlayan Yıldırım, ardından şeref defterini imzaladı. Yıldırım, daha sonra karargaha geçerek, bölgedeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin brifing aldı. Yıldırım, burada telsizle bölgede operasyon yürüten askeri personelle de görüştü.

"Milletimiz sizin başarınız için dua ediyor"

Bölgede görevli tüm askerlere başarı dileyen Yıldırım, telsizden, "Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun, bütün milletimiz sizin başarınız için dua ediyor. Hepinizin alnından teker teker öpüyorum, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ardından alay yemekhanesine geçen Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar, Milli Savunma Bakanı Işık ve Kalkınma Bakanı Elvan, askerlerle bir araya geldi. Okunan duanın ardından, yemek yenildi.

"Birlikten kuvvet doğar"

Başbakan Yıldırım, sahur sofrasında bir araya gelen personeli işaret ederek, "Zaten gördüğümüz fotoğraf bunu ifade ediyor. Bu, gayet güzel eşgüdüm olduğunu ortaya koyuyor. Başarı da buradan geliyor yani birlikten kuvvet doğar. Bir sahur sofrasında beraber olmak bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Yaptığınız çalışmalara bizzat görerek şahit olduk. Bu iş, bir sevda işi, memleket sevdası olmayınca bu işler olmuyor. Bu terörün kökü kazınacak, bu beladan memleketi, milleti kurtaracağız." ifadesini kullandı.

Askerlerin aileleriyle görüştü

Yıldırım, ziyarette alaydaki bazı askerlerin ailelerini arayarak, telefonda görüştü.

Harun Durmuş isimli askerin babasıyla telefonda görüşen Yıldırım, "Ramazanınız mübarek olsun, Harun'la beraberiz. Hanımefendiye, ev halkına selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Harun'un durumu gayet iyi." dedi.

Askerin annesinin çay daveti üzerine Yıldırım, "Biz şimdilik burada Harun'un misafiriyiz, bir dahaki sefere size de geliriz, düğünde." ifadesini kullandı.

Ceyhun Atalay isimli askerin ailesiyle görüşen de Yıldırım, "Sahur yaptık, yemeğimizi yedik, şimdi yürüyüşe çıkacağız." diyerek espri yaptı.

Başbakan Yıldırım'ın, Yusuf Fidan isimli askerin annesine ise "Yusuf gayet iyi. 'Anam yavaş yavaş baksın, askerlik bitecek, bir aday arasın.' diyor." esprisi üzerine renkli anlar yaşandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımLiceFikri IşıkLicedeki Askerler
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