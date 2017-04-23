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Başbakan Yıldırım koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Keçe'ye bıraktı

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Yıldırım'ın koltuğuna, 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yağız Efe Keçe oturdu.

Başbakan Yıldırım koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Keçe'ye bıraktı

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Yıldırım'ın koltuğuna, 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yağız Efe Keçe oturdu.

23 Nisan 2017 Pazar 14:36
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Başbakan Yıldırım koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Keçe'ye bıraktı

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki öğrencileri Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı salondaki koltuklara, bakanları temsilen oturan çocuklarla tek tek sohbet eden Yıldırım'ın yerine Fevzi Özbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yağız Efe Keçe geçti.

Yıldırım, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında çocuklara hitaben, "Siz dünyamızı güzelleştiren meleklersiniz, sizler ülkemizin aydınlık geleceğisiniz, sizler yeryüzünün yıldızlarısınız." diye seslendi.

Her çocuğun baharı müjdeleyen bir çiçek olduğuna işaret eden Yıldırım, bugün sözün çocuklarda olduğunu vurgulayarak, programa katılan çocuklara "vatandaş adına sorular soracaklarını" belirtti.

Çocuklara, "Nasıl bir Türkiye hayaliniz var, gelecekte Türkiye'yi nerede, nasıl görmek istiyorsunuz? Bugün içinde bulunduğumuz dünyaya nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Sizce daha çok adalet, daha çok barış, daha çok kardeşlik nasıl sağlanabilir? Sevgi ve hoşgörüyü bütün insanlık için nasıl temin edebiliriz? Çocuklar için yaşanabilir bir dünya nasıl olmalı?" sorularını yönelten Yıldırım, şimdiden verecekleri cevapları sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"Dünya çocuklarına huzur dolu nice bayramlar dilerim"
Başbakanlık koltuğuna oturan Keçe, Türkiye'nin çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocuklarıyla paylaşan ilk ve tek ülke olduğunu belirterek, bu gururu kendilerine yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

Milli iradenin ve milli egemenliğin çocuklara emanet edildiği bir ülkenin evlatları olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Keçe, şunları ifade etti:

"Bütün dünya çocuklarına huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim. Bizlere milli irade ve demokrasinin hakim olduğu bir gelecek sağlamak için canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum. Hepsini saygı ve minnetle anıyorum."

"Geleceğin Türkiye fotoğrafını burada görüyoruz"
Konuşmaların ardından, Bakanlar Kurulunun koltuklarına bakanları temsilen oturan çocuklar tek tek kendilerini tanıtarak, temsil ettikleri bakanlıklarla ilgili kısa sunumlar yaptı.

Farklı okul ve sınıflardan 14 erkek ve 13 kız öğrencinin yer aldığı "temsili" Bakanlar Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna 5. sınıf öğrencisi görme engelli Elif Erol oturdu.

Sunumların ardından basın mensupları Başbakanlık koltuğuna oturan Keçe'ye sorular yöneltti. Bir basın mensubunun "Anayasa değişikliğiyle 7-8 yıl sonra kabinede yer alma imkanı var. ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Keçe, "Bu konu hakkında mutluluk duyuyoruz." karşılığını verdi.

Keçe, başka bir basın mensubunun "Kabinede kız öğrencilerin sayısında artış göze çarpıyor. Acaba bu yönde hükümete bir tavsiyeniz var mı?" sorusuna ise "Kadın bakanlarımızın kabinede artması lazım. Bundan memnuniyet duyarım. Umarım Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da memnuniyet duyar." dedi.

Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, "Bu memnuniyet verici. Türkiye'nin geleceği açısında, kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamak açısından, geleceğin Türkiye fotoğrafını burada görüyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakanlık koltuğuna oturan Keçe daha sonra bakanların koltuklarına oturan çocukların sorularını yanıtladı. Tekli eğitim sistemiyle eğitimin niteliğinin artacağını belirten Keçe, okullarda sağlık odası kurulması talebini olumlu bulduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım23 NisanMilli Eğitim Bakanı Yılmaz5. Sınıf öğrencisiYağız Efe Keçeönce Vatan
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