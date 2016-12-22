Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bilhassa Halep'teki son gelişmeler bağlamında bölgesel meseleler ele alındı.

Yıldırım'ın, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'ye tahliye sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için İran'ın da gerekli girişimleri yapacağından emin olunduğunu, bu konuda İran'la işbirliği yapmaya hazır bulunulduğunu bildirdiği kaydedildi.

AA