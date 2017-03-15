Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89773
ALTIN
144.439
DOLAR
3.7318
STERLIN
4.5539
EURO
3.9678
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
'Ateş et yoksa ben seni vururum'
'Ateş et yoksa ben seni...

Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, bu akşam Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya gelecek.

Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, bu akşam Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya gelecek.

15 Mart 2017 Çarşamba 12:17
17 Okunma
Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, bu akşam Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya gelecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Artvin Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara hitap etmesinin ardından, Batum'a geçecek.

Başbakan Yıldırım'ın, Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili ile gerçekleştireceği görüşmede, ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) bu yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen ikinci toplantısının hazırlıkları üzerinde durulacak.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde de bulunulacak.

Ziyarette Yıldırım'ın, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili tarafından verilecek akşam yemeğine katılması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımGürcistanYDSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın 'alçak' talimatları itirafçı ifadesinde
PKK'nın 'alçak' talimatları itirafçı ifadesinde
Kulağını çeken annesini ombudsmana şikayet etmiş
Kulağını çeken annesini ombudsmana şikayet etmiş
"Terör örgütlerine en kısa sürede diz çöktüreceğiz"
"Terör örgütlerine en kısa sürede diz çöktüreceğiz"
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 eski polis yakalandı
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 eski polis yakalandı
Darbe girişiminde AKOM'un işgali davası ertelendi
Darbe girişiminde AKOM'un işgali davası ertelendi
AÜ'ne yönelik FETÖ operasyonunda 17 tutuklama
AÜ'ne yönelik FETÖ operasyonunda 17 tutuklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ