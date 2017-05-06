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Başbakan Yıldırım Gökoğuz Yeri'nde

Başbakan Binali Yıldırım, bazı temaslarda bulunmak üzere Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesine geldi.

Başbakan Yıldırım Gökoğuz Yeri'nde

Başbakan Binali Yıldırım, bazı temaslarda bulunmak üzere Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesine geldi.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:41
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Başbakan Yıldırım Gökoğuz Yeri'nde

 Başbakan Binali Yıldırım,  Kişinev'deki Moldova Anne Çocuk Sağlığını Koruma ve Bilimsel Araştırma Enstitüsü Rehabilitasyon Ünitesi'nin açılışının ardından Moldova Başbakanı Pavel Filip ile Gökoğuz Yeri'nin başkenti Komrat'a hareket etti.

Mevkidaşlar, Gökoğuz Yeri Başkanlık Komitesi önünde, Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah ve soydaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Karşılama esnasında Yıldırım'a gelenekler kapsamında tuz ve ekmek ikram edildi.

Başbakan Yıldırım, Moldova Başbakanı Filip ve Gökoğuz Yeri Başkanı Vlah, yöresel halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından, basına kapalı gerçekleştirilecek görüşmeye geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımKişinevGökoğuz Yeri Başkanlık Komitesi
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