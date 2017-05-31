Başbakan Yıldırım'dan teravih sonrası ev ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, teravih namazını dün akşam Yıldız Hüdaverdi Camisi'nde kıldı, ardından bir vatandaşın daveti üzerine evini ziyaret etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, dün akşam teravih namazını kıldığı Yıldız Hüdaverdi Camisi'nde, Fuat Aydın'ın daveti üzerine evine ziyarette bulundu.

Fuat Aydın ve ailesiyle sohbet eden ve çay içen Başbakan Yıldırım'a, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Beşir Atalay ve AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül eşlik etti.