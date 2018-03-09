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Başbakan Yıldırım'dan 'şeker fabrikası' açıklaması

Başbakan Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, "Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan." dedi.

Başbakan Yıldırım'dan 'şeker fabrikası' açıklaması

Başbakan Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, "Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan." dedi.

09 Mart 2018 Cuma 14:27
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Başbakan Yıldırım'dan 'şeker fabrikası' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, "Şeker fabrikaları özelleştirilince kapatılacakmış, şeker pancarı üretimi yok olacakmış, azalacakmış. Bütün bunlar yalan dolan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu fabrikalar daha fazla kapasiteyle çalışacak, daha çok pancar üreticimiz bu işten yararlanacak." dedi.

Başbakan Yıldırım, özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunacağını bildirdi.

Nişasta bazlı şeker üretimine düzenleme

Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alınacağını söyleyen Yıldırım, "Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız." diye konuştu.

Kuzey Irak operasyonları

Yıldırım, Kuzey Irak'a yapılan operasyonlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Kuzey Irak bölgesine sürekli, ne zaman ihtiyaç duyulsa o zaman operasyonlar yapılıyor. Bu konuda Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. Gerek DEAŞ'ın tamamen bölgede yok edilmesi gerekse PKK'nın yok edilmesi konusunda... Ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir iş birliği geliştirmiş oluruz." 

 "İslam kolaylık dinidir"

Başbakan Yıldırım, milletin değerleriyle, duygularıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı olmadığını belirterek, "Din hakkında konuşacak bellidir, Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Yalan yanlış, eksik gedik bilgilerle kalkıp 'Kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur...' Deli saçması şeyler bunlar."  ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"İslam kolaylık dinidir. İnsan aklına, mantığına uymayan hiçbir şey İslam'a da uymaz. Bu kadar açık. Hurafelerle, temeli, mesnedi olmayan bilgilerle hiç kimse din hakkında yargılama yapmasın, ahkam kesmesin."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırımşeker Fabrikası
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