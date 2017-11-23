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Başbakan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı

Başbakan Yıldırım, "Öğretmenlerimiz, inanıyorum ki bundan sonra da farklı düşüncelere daima saygı duyan ve tam demokrasiye içtenlikle sahip çıkan nesiller yetiştirerek ülkemizin kalkınmasında öncü bir rol oynayacaklardır." dedi.

Başbakan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı

Başbakan Yıldırım, "Öğretmenlerimiz, inanıyorum ki bundan sonra da farklı düşüncelere daima saygı duyan ve tam demokrasiye içtenlikle sahip çıkan nesiller yetiştirerek ülkemizin kalkınmasında öncü bir rol oynayacaklardır." dedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 17:01
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Başbakan Yıldırım'dan Öğretmenler Günü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerin gönüllerini dolduran meslek aşkıyla toplumu, hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan bilge kişiler olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin cömertçe sunduğu sevgi ve bilgi hazinelerinin, kişiliklere ve insani münasebetlere ömür boyunca zenginlik kattığını bildiren Yıldırım, Türkiye'nin bugüne dek öğretmenlerin unutulmaz çabaları sayesinde zorlukların üstesinden geldiğini ve kalkınma yolunda önemli mesafeler katettiğini vurguladı.

Başöğretmen Atatürk'ün "Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanı kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir" diyerek öğretmenlik mesleğinin önemini en veciz şekilde ifade ettiğine dikkati çekenYıldırım, şunları kaydetti:

"Mesleğini, ahlaklı bir fert ve toplum, müreffeh bir Türkiye hedefiyle icra eden öğretmenlerimiz, inanıyorum ki bundan sonra da farklı düşüncelere daima saygı duyan ve tam demokrasiye içtenlikle sahip çıkan nesiller yetiştirerek ülkemizin kalkınmasında öncü bir rol oynayacaklardır. Bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu emeklerinin manevi karşılığı olarak gören öğretmenlerimize milletimizin duyduğu sevgi, saygı ve güven sınırsızdır."

Başbakan Yıldırım, öğretmenlere şükran ve minnet duygularını sundu, şehit öğretmenler başta olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenleri de rahmetle andı.

AA

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