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Başbakan Yıldırım: Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır

Başbakan Binali Yıldırım, halk oylamasına ilişkin, "Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar, en güzel karardır." dedi.

Başbakan Yıldırım: Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır

Başbakan Binali Yıldırım, halk oylamasına ilişkin, "Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar, en güzel karardır." dedi.

16 Nisan 2017 Pazar 15:06
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Başbakan Yıldırım: Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır

İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım, "(Halk oylamasından) Çıkacak sonuç ne olursa olsun, başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır." dedi.

Yıldırım, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oyunu kullanmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile Menderes ilçesindeki Gölcükler Adnan Olcay Ortaokuluna geldi.

Okul bahçesinde selamladığı vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, 3 yaşındaki Melisa Acar'ı kucağına alarak sevdi ve oyuncak hediye etti.

Okula girerek bir süre sandık görevlileriyle de sohbet eden Yıldırım, "1085" nolu sandıkta oyunu kullandı.

Yıldırım, oy kullandıktan sonra okul kapısının önünde kendisinden konuşma yapmasını isteyen vatandaşlara "Burası balkon değil" karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde oyunu verdiğini, vatandaşlık görevini yaptığını yaptığını belirterek, "Şimdi de işimize gücümüze bakacağız." dedi. 

Türkiye'nin her köşesinde, 81 vilayette, ilçelerde, köylerde vatandaşların huzur ve kardeşlik içinde, medeni bir şekilde oylarını verdiğini vurgulayan Yıldırım, "Tercihlerini yapıyorlar. Akşam olup sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun, başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, oy verme işlemi sonrası da vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yıldırımönce Vatan
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