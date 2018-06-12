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Başbakan Yıldırım, Borisov ile görüştü

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Şu ana kadar yasadışı göçmen hareketi, en azından Bulgar topraklarında durdu. Bu da Türkiye’nin gayretleri ve taahhütlerini yerine getirmesi sayesinde oldu." dedi.

Başbakan Yıldırım, Borisov ile görüştü

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Şu ana kadar yasadışı göçmen hareketi, en azından Bulgar topraklarında durdu. Bu da Türkiye’nin gayretleri ve taahhütlerini yerine getirmesi sayesinde oldu." dedi.

12 Haziran 2018 Salı 13:52
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Başbakan Yıldırım, Borisov ile görüştü

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Şu ana kadar yasadışı göçmen hareketi, en azından Bulgar topraklarında durdu. Bu da Türkiye'nin gayretleri ve taahhütlerini yerine getirmesi sayesinde oldu. AB'deki mevkidaşlarımıza ve dostlarımıza bunu altını çizerek söylüyorum." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile İzmir'deki bir otelde yürütülen ikili görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Borisov, dün Filibe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 pilotun ailelerine başsağlığı diledi, olayın bütün boyutlarıyla araştırıldığını söyledi.

Borisov, Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak ve bugün açılışı gerçekleştirilecek Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) uzun yıllardır konuşulan projeler arasında olduğunu, projenin hayata geçmesinin kendilerini oldukça memnun ettiğini belirtti.

Bulgar siyasetçilerin yıllardır Azerbaycan doğalgazından bahsettiğini, Azeri gazının Bulgaristan'a gelmesindeki müzakerelerde başarılı olduklarını iddia ettiklerini söyleyen Borisov, "Belki bu görüşmeleri hep yaptılar ama hiç fiilen Azerbaycan’dan Bulgaristan’a gelecek şekilde bir güzergah net olarak çizilememişti. Ben, ekibimle birlikte bunu nihayet gerçekleştirebildim. Sizlerin de yardımlarınızla, sizlerle birlikte ülkelerimiz arasındaki bu bağlantıyı nihayet hayata geçirebildik, Azeri gazını ülkelerimize Bulgaristan ve Avrupa’ya iletebilmek için." dedi.

"Türkiye, Balkanlar'da etkisi olan bir ülke"

Borisov, Türkiye'nin Varna'daki AB-Türkiye Liderler Zirvesi'nde verdiği taahhütleri yerine getirdiğine işaret ederek, "Şu ana kadar yasa dışı göçmen hareketini en azından Bulgar topraklarında ortadan kaldırabildik. Bu da Türkiye'nin gayretleri ve taahhütlerini yerine getirmesi sayesinde oldu. AB'deki mevkidaşlarımıza ve dostlarımıza bunun altını çizerek söylüyorum, Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması meselesinin altını çiziyorum. Türkiye, Balkanlar'da etkisi olan bir ülke, tıpkı Rusya gibi." diye konuştu.

Türkiye ile olan ikili ilişkilerinde altyapı projelerine, dijital bağlantı konularına odaklanmak istediklerini, bugün ileri teknoloji sektörünün temsilcilerinin de aralarında olduğunu ifade eden Borisov, Başbakan Yıldırım'ın söylediği gibi Türkiye'den Avrupa’ya uzanacak hızlı tren hattıyla tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandıracaklarını kaydetti.

Borisov, Makedonya, Arnavutluk ve Balkanlar'ın geri kalanındaki ülkelerle olan doğalgaz bağlantıları konusunda gereken her tür işlemi yaptıklarını vurgulayarak, "Bu tür planlara karşı olanlar varsa şunu söylemek isterim, Rus tarafıyla şunda mutabık kaldık, Türk akımı da Bulgaristan'a gelecek. Avrupa Komisyonu'yla görüşmelerimiz sürüyor, Bulgaristan’a doğalgaz geldikten sonra iletim ve ticaretinin nasıl olacağına ilişkin. Sayın Yıldırım’la da kendisinin Bulgaristan’a seçimlerden sonra bir ziyaret gerçekleştirmesi üzerinde mutabık kaldık. Bu vesileyle birlikte doğalgaz projelerimizin açılışını yapabiliriz." diye konuştu.

Boyko Borisov, konuşmasında Türkiye'nin Bulgar topraklarında kalan kültürel miraslarına sahip çıktıklarına dikkati çekerek, "Şu an topraklarımızda yer alan bazı camilerin tamiratını gerçekleştiriyoruz. Siz birtakım kiliselerin nasıl ki tamiratını yaptıysanız. Burada mühim ilke karşılıklı yardım, karşılıklı iş birliği ve karşılıklı anlaşmadır. Bugün altını çizmek istediğim ana mesajım budur." ifadesini kullandı.

AA

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Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
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