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Başbakan Yıldırım bin 500 davayı geri çekti

Başbakan Binali Yıldırım, aralarında siyasiler, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu isimlere yönelik açtığı bin 500 davayı geri çekti.

Başbakan Yıldırım bin 500 davayı geri çekti

Başbakan Binali Yıldırım, aralarında siyasiler, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu isimlere yönelik açtığı bin 500 davayı geri çekti.

04 Ağustos 2016 Perşembe 10:37
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Başbakan Yıldırım bin 500 davayı geri çekti

 Başbakan Binali Yıldırım'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası oluşan toplumsal mutabakat ortamına katkıda bulunmak amacıyla, aralarında siyasiler, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu isimlere yönelik açtığı bin 500 davayı geri çektiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım adına avukatı Tuba Kılıç tarafından dün İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesine, şikayetlerden vazgeçme dilekçesi gönderildi.

Dilekçede, Türkiye'nin bölünmesi, iç savaşa sürüklenmesi ve parçalanması, devlet kurum ve kuruluşların ele geçirilmesi, milletin seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşürülmesi, milli iradenin baskı altına alınması, siyasi karışıklık çıkarılması gibi amaçlara ulaşmak için 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkede haince, hukuk ve demokrasi dışı darbe eylemine kalkışıldığı hatırlatıldı.

"Şimdi, taze başlangıçlar yapma, yepyeni sayfalar açma zamanıdır"

15 Temmuz'da gelişen demokratik ve hukuk dışı terör eylemlerine halkın, demokrasi ve vatan mücadelesinde hiçbir ayrım yapmaksızın, adeta tek yürek ve tek vücut olarak, canlarını ortaya koyarak "dur" dediğinin anımsatıldığı dilekçede, şikayetlerden vazgeçme gerekçesi şöyle ifade edildi:

"Şimdi, taze başlangıçlar yapma, yepyeni sayfalar açma, iktidarı ve muhalefetiyle el ele verme, safları sıklaştırma ve farklılıkları barıştırma zamanıdır. Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 tarihinde halkımızın darbe girişimine müsaade etmemesi ile birlikte tekrar güç kazanan ve her geçen gün güçlenerek devam eden toplumsal mutabakat ortamı oluşmuştur. Vatanına, bayrağına, demokrasi ve Cumhuriyetine sahip çıkan halkımızın ve devletimizin yürüttüğü bu kutlu davada, sayın müvekkilimiz Binali Yıldırım'ın da toplumsal barış ve mutabakata katkıda bulunmak adına sayın mahkemeniz nezdinde açılan iş bu dava dosyasına konu şikayetinden vazgeçtiğini bildirmekle, vaki şikayetimizden vazgeçme nedeniyle gerekli kararın ve işlemlerin yapılmasını saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz."

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 10:38
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDarbe Girişimi15 Temmuz
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