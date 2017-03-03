Başbakan Yıldırım Bartın mitingine telekonferansla bağlandı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı, partisinin Bartın'daki mitingine götüren uçak, yoğun sis nedeniyle Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na iniş yapamadı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek Başbakan Yıldırım'ı taşıyan uçak, olumsuz hava şartları dolayısıyla Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na inemedi.

Başbakan Yıldırım'ın uçağı, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenecek miting için Sinop'a yöneldi.

Uçağı Sinop Havalimanı'na inen Yıldırım'ın Bartın'daki mitinge telekonferansla bağlandı.