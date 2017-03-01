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Başbakan Yıldırım, Azimov'u kabul etti

Başbakan Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul etti.

Başbakan Yıldırım, Azimov'u kabul etti

Başbakan Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul etti.

01 Mart 2017 Çarşamba 12:11
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Başbakan Yıldırım, Azimov'u kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul etti.

Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Kabulde, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımÖzbekistanRustam AzimovTuğrul Türkeş
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