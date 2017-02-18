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Başbakan Yıldırım Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde, FETÖ ile mücadelede Azerbaycan'ın tutumunu ve desteğini takdire şayan bulduklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırım Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde, FETÖ ile mücadelede Azerbaycan'ın tutumunu ve desteğini takdire şayan bulduklarını bildirdi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 16:47
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Başbakan Yıldırım Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ziyareti kapsamında katıldığı 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin kardeş ve stratejik ortağı Azerbaycan ile her alanda iyi seyreden ikili ilişkilerinden duyulan memnuniyeti ifade eden Başbakan Yıldırım, iki ülke arasında yoğun şekilde devam eden üst düzey ziyaret ve temasların bu ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına olan inancını aktardı.

Kardeş Azerbaycan'ın iyi ve kötü günde, Türk halkına ve devletine verdiği destek için teşekkür eden Başbakan Yıldırım, FETÖ ile mücadelede Azerbaycan'ın tutumunu ve desteğini takdire şayan bulduklarını kaydetti.

İki komşu ülkenin, bölgesel konularda da iş birliğine devam edeceklerinin teyit edildiği görüşmede, ekonomi alanındaki ortaklığın daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı. Görüşmede, Başbakan Yıldırım, Azerbaycan'ın transatlantik kurumlarla bütünleşme sürecine verilen önemin ve desteğin devam edeceğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de iki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin her alanda geliştirilerek, devam etmesi yönündeki temennilerini dile getirdi.

Uluslararası alanda iki ülke için de önem arz eden konularda eşgüdümü devam ettirme yönündeki arzusunu ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Basın MerkeziBaşbakan Binali YıldırımAlmanyaAzerbaycanİlham Aliyev
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