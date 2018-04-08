Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114738
ALTIN
173.544
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6903
EURO
4.9655
Berna Tan Kına Gecelerinin Ritüelini Değiştirdi
Berna Tan Kına Gecelerinin Ritüelini...
Hayata vizörden bakan polis
Hayata vizörden bakan polis
Ünlü sanatçının anısına: “GÖRMEK”
Ünlü sanatçının anısına: “GÖRMEK”
Bir “linç”in anatomisi
Bir “linç”in anatomisi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi' eğitimi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi'...

Başbakan Yıldırım: Artık geleceği inşa etme zamanı gelmiştir

Başbakan Yıldırım, "Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlı bir adımdır. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir." dedi.

Başbakan Yıldırım: Artık geleceği inşa etme zamanı gelmiştir

Başbakan Yıldırım, "Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlı bir adımdır. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir." dedi.

08 Nisan 2018 Pazar 13:31
0 Okunma
Başbakan Yıldırım: Artık geleceği inşa etme zamanı gelmiştir

ANKARA (AA7 - Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım, "Son günlerde Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci, çok cesur, çok anlamlı bir adımdır. Özellikle Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz." dedi.

"Ümit ediyoruz ki Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanır"

Yıldırım, "Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YıldırımÖnce Vatan GazetesiGelecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı'nda bir tanker kıyıya çarptı
İstanbul Boğazı'nda bir tanker kıyıya çarptı
3 binden fazla Afgan ülkesine döndü
3 binden fazla Afgan ülkesine döndü
'Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi önümüzdeki yıl tamamlanmış olacak'
'Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi önümüzdeki yıl tamamlanmış olacak'
Furkan Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi
Furkan Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi
Erdoğan: Birileri afra tafra yaptı ama kendi kararımızı verdik
Erdoğan: Birileri afra tafra yaptı ama kendi kararımızı verdik
Pasaport ve ehliyet için nüfus müdürlüklerine 55 bin başvuru
Pasaport ve ehliyet için nüfus müdürlüklerine 55 bin başvuru
Diyanet dini soruları e-Devlet'ten yanıtlayacak
Diyanet dini soruları e-Devlet'ten yanıtlayacak
TCG Sancaktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
TCG Sancaktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ