Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç:

Arınç, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

''Terörist başı Abdullah Öcalan için (Sayın) ifadesinin kullanılmasını Yargıtay bugün verdiği bir kararla suç saymadığını ilan etti. Bundan 3-5 sene önce (Sayın) diyen için Yargıtay ''suçu, suçluyu övmektir, dolayısıyla suçtur'' diye karar verdi. Sonra aynı Yargıtay ''suç sayılmaz'' diye karar verdi. Şimdi artık neredeyse içtihadı birleştirme kararı gibi...

Sadece ''Sayın'' ifadesinin kullanılması suç olmaz diye bir Yargıtay kararı var. Bu terörün övülmesi anlamına gelmez, terörist başının övülmesi anlamına da gelmez. Yargıtay kararında, bu ''artık gelişigüzel kullanılan ifadedir'' dedi. Anlayışla karşılamak gerekir. Beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz, ben de eleştirebilirim ama yargı kararı böyle diyorsa incelediği için böyle karar vermiştir.

Artık siyasetçi de, sokaktaki insan da bu ifadeyi çokça kullanmaya başladı. Her (Sayın) diyeni ''Gel bakalım'' diyerek 1 sene içeri atarsanız Türkiye'de böyle bir cezaevi yok. Bir de bunun kullanılış amacına bakmak lazım. Bence Yargıtay'ın verdiği kararı gelişmeler ışığında normal karşılamak gerekir.

Ancak bugün bir ifadeyi duydum çok üzüldüm. BDP Iğdır milletvekili partide görevi var mı bilemiyorum. Bundan istifadeyle PKK'yı, Abdullah Öcalan'ı övücü, onu önderlik makamına oturtan cümleler kullanmış. Bunu şiddetle kınıyorum. Bu fevkalade yanlıştır. Bu, ülkede yaşananları görmemektir, bunları hiçe saymaktır. Bu örgütle ve örgütün içerideki lideri ile tam bir emir-komuta zinciri içinde olmaktır. Bu yanlış, çirkin anlamsız sözlerinden dolayı bu milletvekilini şahsen çok kınıyor ve bunu yanlış buluyorum.

Abdullah Öcalan'a ''sayın'' demenin suç olmadığına karar veren Yargıtay böyle bir konuşmaya hiçbir zaman izin vermez. Türkiye'nin yaşadığı gerçek var, terörle mücadele kanunu var. Annesinin karnında öldürülen çocuklar, yemek yemeye giderken 218 tane kurşunla bir otomobilin içinde şehit edilen 4 tane kızımız var ve canlı bombaya karşı çocuklarını korumak için kendisini feda eden Bingöllü Hatice Belginler var. Bunların yaşandığı Türkiye'de bu örgütü övücü cümleler kullanmak siyasetçiye yakışmaz. Çok yazık. üzüldüğümü ifade etmek istiyorum.''

''Toplu sözleşme yapılacak. Masada yapılırsa masada, yoksa uzlaşma komisyonunda''

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, memurlarla hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili, ''Toplu sözleşme yapılacak. Masada yapılırsa masada, yoksa uzlaşma komisyonunda'' dedi.

Memurlarla hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin hatırlatılması üzerine Arınç, daha önce memurlarla toplu görüşmeler yapılırken yapılan yasal değişiklikle toplu sözleşme görüşmelerine geçildiğini anlattı.

Toplu sözleşmelerde bir usul olduğunu, usulün devam ettiğini belirten Arınç, şöyle konuştu:

''Toplu sözleşmenin bir usulü var. Herkese istediğini verirseniz, başkalarına bir şey kalmaz. Bu hükümet memura da, işçiye de, emekliye de hakkını verecek. İntibakını sağladığı 1 milyon 942 bin kişiye intibak farkını verecek. Çiftçiye, esnafa verecek, veriyor da. 2013 yılında sadece intibaktan dolayı 2,7 katrilyon para ödeyeceğiz. Bu sene enflasyon farkından dolayı 2,5 katrilyon ödüyoruz. Geçmişte bunların hiçbiri olmazdı. Bizim hükümetimiz veriyor. Global ekonomik krizin Avrupa'da 7 tane hükümet devirdiği, Yunanistan'ın borç sarmalından kurtulamadığı, işçilerin eksi 20'ye memurların eksi yüzde 10'a imza attığı Euro bölgesinde Türkiye'ye karşı hayranlıkla bakılıyor. Her gün ödemeler tıkır tıkır yapılıyor. Her gün zam veriliyor. Devletin bütçesi bütün memleketimize hak ettiğini, fazlasını veriyor.

Toplu sözleşmede önemli olan pazarlıktır. Pazarlıkta hükümet bir teklif sunar, sendikalar bir teklif sunar. Sendikalar bugüne kadar olduğu gibi en yüksek orandan başladı. Hükümet kendisine bir hesap yapar ve ondan başlar. Sonunda oturur konuşulur. Belli bir noktada anlaşırlar ve hemen imzayı atarlar. Memurlara 1 Ocak'tan beri ne biriktiyse hepsini tıkır tıkır cebine koyar.

Hukuk içinde her şey meşrudur. Memur-Sen her şeyi söyleyebilir. Hakkı vardır. Hükümet bir şey söyler. Sendika duyar duymaz. İşin tadı böyledir. Ama sonunda bir karar verilecek. Hiçbir sendika söyleyemez ki ''biz grev yapacağız''. Çünkü bu kanunda, Anayasada yok. İşçiler için olan grev, memur sendikalarında yoktur. Grevi koyarsınz lokavtı da koyarsınız. Memur arkadaşlar grev isterler ama lokavtı istemezler. Biz orta yolu bulduk. Toplu sözleşme yapılacak. Masada yapılırsa masada, yoksa uzlaşma komisyonunda. Türkiye'de enflasyon çok düşük. Türk parası çok itibarlı. Artık 6 sıfırlı Türk lirası yok. Fiyat istikrarı var. Faizler düşük. Sabit gelirli insanlar aldıkları ücretlerle 10 sene öncesine göre 100 misli daha iyi geçinebiliyorlar.''

-İzmir'in EXPO 2020 adaylığı-

Gazetecilerin EXPO 2020 İzmir Yürütme Kurulu üyelerinin istifalarını hatırlatmaları üzerine Arınç, İzmir'in EXPO konusundaki taleplerini gönülden desteklediklerini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanların, tüm kurum temsilcilerinin EXPO'nun İzmir'de yapılması, İzmir'in adaylığı kazanması için gerekenleri yaptığını ifade eden Arınç, ''Buna devam edeceğiz. Sayın Özgener ve iki arkadaşının ayrılması kendi takdirleridir. Yerlerine mutlaka bu işi en iyi şekilde takip edecek arkadaşlarımız atanacaklardır. Seçileceklerdir. Bu çok önemli bir sorun değil. Ama seçilecek, atanacak olanların biran önce bu işe dört elle sarılması lazım. Ankara'da hükümet görevini layıkıyla yapıyorken, burada bir işin başsız kalması, sorumlusunun olmaması düşünülemez. Bu eksiklik süratle giderilecektir'' dedi.



''Bu partinin içinden 10 tane hükümet çıkar''

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bizde belediye başkanlığı, milletvekilliği 3 dönem devam etmez. Halkımız bizim yine göreve devam etmemizi isteyebilir. Biz ot gibi bir parti değiliz. Yüzde 50 oy alan bir partiyiz. Bu partinin içinden 10 tane hükümet çıkar'' dedi.Arınç, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, RTÜK, Anadolu Ajansı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün yerel medya açısından önemli hizmetler yaptığını, bu kurumlarla İzmir'de ulusal ve uluslararası seminerlerin düzenleneceğini kaydetti.AK Parti'nin İzmir'de her geçen gün daha da güçlendiğini, büyüdüğünü ifade eden Arınç, AK Parti il kongrelerinde kavgaların olmadığını, sandalyelerin havada uçuşmadığını dile getirerek şöyle dedi:''Kongrelerimizde kimse birbirine kötü söz söylemez ve tehdit etmez. ''Ben varım'' diyen herkesin de kongrede adaylığını koyması hakkıdır. Ama bizim delegemiz macerayı sevmez. Genel merkezle uyum içinde çalışmanın bu partiye kazandırdıklarını çok iyi bilir. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün belediyeleri kazanmak hedefindeyiz. İzmirlilerin yerel seçimlerde yerinde, doğru ve çağdaş bir karar vereceklerini düşünüyorum. Bize düşen halkımızla iyi bir ilişki kurmak ve güçlü adaylarla seçimleri kazanmaktır. Sonrasında ülkemize yakışır bir Cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz. Ardından 2015'te milletvekilliği seçimleri var. Buradaki bazı milletvekili arkadaşlarımız üç dönemi dolmadığı için rahatlar. Olan bize olacak. Biz hepinize veda edeceğiz. Buraya misafir olarak geldiğimizde başkanımızın çayını içeceğiz. ''İzmir'de bizle ilgili görev var mı?'' diyeyeceğiz. O bizi nereye koşturursa vazifemizi yapacağız. Üç tane önemli seçimi bu yönetimimizle başarmamız lazım. İzmir bunu bekliyor. İzmir'i daha fazla üzmeye hiçbirimizin hakkı yok. İzmir'deki gelişmelerden memnunuz.''AK Parti'nin İzmir'de oylarını daha da artıracağına inandığını vurgulayan Arınç, ''Biliyorum ki İzmir'de AK Parti her gün daha da güçleniyor, daha çok taraftar topluyor. İzmirlinin bakış açısını, icraatlarımız olumluya çeviriyor. 2014 mahalli seçimlerinde kazanacağımız her belediye, bizim için, İzmir halkı için kazanç olacaktır. İzmir'e hizmet için geliyoruz'' dedi.Gazecilerin Manisa Belediye Başkanlığı'na adaylığı düşünüp düşünmediğini sormaları üzerine Arınç, şunları söyledi:''Biz de belediye başkanlığı, milletvekilliği 3 dönem üst üste devam etmez. Halkımız bizim yine göreve devam etmemizi isteyebilir. Biz ot gibi bir parti değiliz. Yüzde 50 oy alan, 21 milyon 500 bin oy çıkaran bir partiyiz. Meclisteki grubumuz çok güçlü. Bu parti sahipsiz değil. Bu partinin içinden 10 hükümet çıkar. Böyle bir karar, modası geçmiş siyasetçiler için bir örnek olmalıdır. Bu koltuğa yapışıp kalmanın gereği yok. Siyaset, belediye başkanlığı ve milletvekilliği ile yapılmaz ki. Benim belediye başkan adaylığım hiçbir zaman söz konusu değil. Gönlümden de geçmiyor. Düşünmüyoruz ve aklımızdan da geçirmiyoruz.''



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın isminin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçtiğinin sorulması üzerine Arınç, ''Bir vesile ile sorduğum zaman bunun kendisi dışında gelişen olay olduğunu söylüyor. Çok çalışkan bakanımız. 9,5 yıldır önemli işler yapıyor. Buradan milletvekili, bakan olması İzmir için büyük bir şanstır'' diye konuştu.