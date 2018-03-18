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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de terör ve teröristler bitti

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Henüz işimiz bitmedi, daha yapacak çok işimiz var ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de terör ve teröristler bitti

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Henüz işimiz bitmedi, daha yapacak çok işimiz var ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi." dedi.

18 Mart 2018 Pazar 14:24
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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de terör ve teröristler bitti

ANKARA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, bugün Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünün kutlandığını anımsattı. 

"103. yıl önce Çanakkale’yi geçilmez kılan, yedi düveli yenen ruh ve iman sahibi Mehmetçiklerimiz bugün de Afrin'i teröristlerden temizledi." değerlendirmesini yapan Bozdağ, Mehmetçik'in terör örgütlerini ve destekçisi karanlık güçleri bir kez daha yendiğini belirtti. Mehmetçik'in yeni bir destan yazdığını vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Zeytin Dalı Harekatı'yla büyük bir başarı ve zafere imza atan Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'a, kuvvet komutanlarımıza, arazide harekatı bizzat yöneten komutanlarımıza ve harekata katılan mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz. Önemli bir aşama geçildi. Büyük ve sembol yer Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı."

Afrin merkezde teröristlerce yerleştirilen tuzakların temizlenmesinin devam edildiğini bildiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin'in ötesindeki Afrin'e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan,
bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır. Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak, alt ve üst yapı imar, ihya edilecek, gıdaya, sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak, yaralar sarılacak, huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Ama Afrin'de terör ve teröristler bitti. Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır. Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi. Afrin’in kontrol altına alınmasıyla, PKK/KCK/PYD/YPG, DEAŞ terör örgütleri, bu terör örgütlerini sevenler ve destekleyenler, bu terör örgütleriyle bölgede yeni projeler peşinde koşanlar bir kez daha kaybetmiştir, bir kez daha hüsrana uğramıştır, uğratılmıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
BozdağAfrinTerörTeröristönce Vatan
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