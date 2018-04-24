Başbakan Yardımcısı Akdağ: Samsat'ta 157 konut hasar gördü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, düzenlediği basın toplantısında Samsat'taki meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış." dedi.
AA
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Samsat'taki depreme ilişkin, "Ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış." dedi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, düzenlediği basın toplantısında Samsat'taki meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış." dedi.
AA