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Başbakan Yardımcısı Akdağ: Samsat'ta 157 konut hasar gördü

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Samsat'taki depreme ilişkin, "Ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Samsat'ta 157 konut hasar gördü

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Samsat'taki depreme ilişkin, "Ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış." dedi.

24 Nisan 2018 Salı 16:10
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Başbakan Yardımcısı Akdağ: Samsat'ta 157 konut hasar gördü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, düzenlediği basın toplantısında Samsat'taki meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Recep AkdağSamsat
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