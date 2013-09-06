Başbakan Türk bayrağını yine yerde bırakmadı

ST PETERSBURG - Rusya'nın St. Petersburg kentindeki G20 Liderler Zirvesi'nin son günündü devlet ve hükümet başkanları "aile fotoğrafı" için kameralar karşısına geçti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan fotoğraf çekimi sırasında yerdeki Türk bayrağını alarak cebine koydu. Erdoğan'ın bu hareketini bazı liderler izledi.



Aile fotoğrafında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Singh Manmohan'ın ortasında ikinci sırada yer aldı.



Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama bir süre sohbet etti.



Daha önce de yerde bırakmamıştı



Erdoğan, 2009 yılında Amerika'nın Pittsburg kenti ile 2012'de Meksika'nın Los Cabos şehrinde düzenlenen G20 zirvelerinde de Türk bayrağını yerde bırakmamıştı.



Geleneksel aile fotoğrafı için liderlere yerini alırken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk bayrağını konulduğu yerden alarak, ceketinin cebine koymuştu.



