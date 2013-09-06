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Başbakan Türk bayrağını yine yerde bırakmadı

Başbakan Erdoğanh G20 Zirvesi'nin "aile fotoğrafı" çekimi sırasında Türk bayrağını konulduğu yerden alarak cebine koydu.

Başbakan Türk bayrağını yine yerde bırakmadı

Başbakan Erdoğanh G20 Zirvesi'nin "aile fotoğrafı" çekimi sırasında Türk bayrağını konulduğu yerden alarak cebine koydu.

06 Eylül 2013 Cuma 15:38
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Başbakan Türk bayrağını yine yerde bırakmadı

ST PETERSBURG - Rusya'nın St. Petersburg kentindeki G20 Liderler Zirvesi'nin son günündü devlet ve hükümet başkanları "aile fotoğrafı" için kameralar karşısına geçti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan fotoğraf çekimi sırasında yerdeki Türk bayrağını alarak cebine koydu. Erdoğan'ın bu hareketini bazı liderler izledi.

Aile fotoğrafında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Singh Manmohan'ın ortasında ikinci sırada yer aldı.

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama bir süre sohbet etti.

Daha önce de yerde bırakmamıştı

Erdoğan, 2009 yılında Amerika'nın Pittsburg kenti ile 2012'de Meksika'nın Los Cabos şehrinde düzenlenen G20 zirvelerinde de Türk bayrağını yerde bırakmamıştı.

Geleneksel aile fotoğrafı için liderlere yerini alırken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk bayrağını konulduğu yerden alarak, ceketinin cebine koymuştu.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 15:38
Anahtar Kelimeler:
Türk
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