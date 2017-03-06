Başbakan'ın "Bu bir kalkışmadır" sözünden sonra gemideki yayını kesmişler

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu 270 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada tutuksuz sanıklardan Mustafa K, TCG Bartın gemisinde sonar astsubayı olarak görev yaptığını, olay günü saat 21.30 sıralarında komutanının acil toplanma emrinin ise eğitim olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Talimatlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi"

Eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Kurmay Albay İlsev Hazır'ı sahilde görünce bir gariplik olduğunu anladığını dile getiren sanık Mustafa K, şöyle konuştu:

"Olay günü anonsla, telefon ve silahların toplatılacağı, talimata uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi. Televizyonda Boğaziçi Köprüsü'nde askeri hareketliliği ve tankları gördüm. Başbakan Binali Yıldırım'ın olaylara ilişkin 'Bu bir kalkışmadır' ifadelerini izledikten sonra gemideki televizyon yayını kesildi. O gün herhangi bir emir almadan görevimi tamamladım. Adalete güveniyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık astsubay Suat O. ise 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece komutanından gelen toplanma emrini, "herhangi bir yerde terör saldırısı" şeklinde yorumladığını belirtti.