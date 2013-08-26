Başbakan Erdoğan'ın gözyaşları izlenme rekoru kırdı

KAHİRE



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muhammed el-Bilteci'nin Mısır güvenlik güçlerinin başkent Kahire'deki Rabiatul Adeviyye Meydanı'na yönelik müdahalesinde hayatını kaybeden kızı Esma'ya yazdığı mektubu dinlerken duygulandığı anlar, Arap ülkelerinde yaklaşık yarım milyon kez izlendi.



Başbakan Erdoğan'ın, Muhammed el-Bilteci'nin Rabiatul Adeviyye'de hayatını kaybeden kızı Esma'ya yazdığı mektubu dinlerken gözyaşlarını tutamadığı anlar, AA Yeni Medya Haberleri Editörlüğü tarafından Arapça altyazılı olarak yayınlandı.



Filistin'in Kuds, Mısır'ın Ahrar25 ve Tunus'un Zeytun gibi televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde de yayınlanan görüntü, sosyal medyada 405101 kez izlendi.



Mısır'da 73341, Suudi Arabistan'da 51163, Fas'ta 17045, Filistin'de 15707, Ürdün'de 6152, Tunus'ta 5665, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5201 ve Kuveyt'de 5204 olmak üzere yaklaşık 200 bin kişinin izlediği görüntüye ilgi gösterenlerin yüzde 81,6'sı erkeklerden, yüzde 18,4'ü ise kadınlarda n oluştu. Görüntünün en fazla izlendiği ülkenin Mısır olması dikkati çekti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mektubu dinledikten sonra, "Benzer şeyleri ben yaşadım. Geceleri tabii eve geç geliyorduk. Bir gece kızım da odamızın kapısına bir pusula asmıştı, 'Bir geceni de bize ayır' demişti.



Bizim ayıracak vaktimiz yoktu. Bulunduğumuz hareket içinde tabii koşturuyorduk, geceleri eve gelişimiz 01.00-02.00. Tabii geldiğimde çocuklarım yatıyordu. Esma'ya el-Bilteci tabii bu mektubu yazarken, o ifadelerde adeta ben de çocuklarımı gördüm" diye konuşmuştu.





AA