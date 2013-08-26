Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Başbakan Erdoğan'ın gözyaşları izlenme rekoru kırdı

Başbakan Erdoğan'ın gözyaşlarına boğulduğu an Arapları da etkiledi. Erdoğan'ın duygulandığı o anın görüntüleri tıklanma rekorları kırdı.

Başbakan Erdoğan'ın gözyaşları izlenme rekoru kırdı

Başbakan Erdoğan'ın gözyaşlarına boğulduğu an Arapları da etkiledi. Erdoğan'ın duygulandığı o anın görüntüleri tıklanma rekorları kırdı.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 08:24
1064 Okunma
Başbakan Erdoğan'ın gözyaşları izlenme rekoru kırdı
KAHİRE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muhammed el-Bilteci'nin Mısır güvenlik güçlerinin başkent Kahire'deki Rabiatul Adeviyye Meydanı'na yönelik müdahalesinde hayatını kaybeden kızı Esma'ya yazdığı mektubu dinlerken duygulandığı anlar, Arap ülkelerinde yaklaşık yarım milyon kez izlendi.

Başbakan Erdoğan'ın, Muhammed el-Bilteci'nin Rabiatul Adeviyye'de hayatını kaybeden kızı Esma'ya yazdığı mektubu dinlerken gözyaşlarını tutamadığı anlar, AA Yeni Medya Haberleri Editörlüğü tarafından Arapça altyazılı olarak yayınlandı.

Filistin'in Kuds, Mısır'ın Ahrar25 ve Tunus'un Zeytun gibi televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde de yayınlanan görüntü, sosyal medyada 405101 kez izlendi.

Mısır'da 73341, Suudi Arabistan'da 51163, Fas'ta 17045, Filistin'de 15707, Ürdün'de 6152, Tunus'ta 5665, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5201 ve Kuveyt'de 5204 olmak üzere yaklaşık 200 bin kişinin izlediği görüntüye ilgi gösterenlerin yüzde 81,6'sı erkeklerden, yüzde 18,4'ü ise kadınlarda n oluştu. Görüntünün en fazla izlendiği ülkenin Mısır olması dikkati çekti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mektubu dinledikten sonra, "Benzer şeyleri ben yaşadım. Geceleri tabii eve geç geliyorduk. Bir gece kızım da odamızın kapısına bir pusula asmıştı, 'Bir geceni de bize ayır' demişti.

Bizim ayıracak vaktimiz yoktu. Bulunduğumuz hareket içinde tabii koşturuyorduk, geceleri eve gelişimiz 01.00-02.00. Tabii geldiğimde çocuklarım yatıyordu. Esma'ya el-Bilteci tabii bu mektubu yazarken, o ifadelerde adeta ben de çocuklarımı gördüm" diye konuşmuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 08:25
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ