Başbakan Erdoğan'dan bağ evi ziyareti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler, Kilis'ten Gaziantep'e giderken kendilerini davet eden bir vatandaşın bağ evini ziyaret etti.

Kilis'te Suriyeliler'in misafir edildiği konteyner kentteki temaslarının ardından karayoluyla Gaziantep'e hareket eden Başbakan Erdoğan, Kilis'in çıkışında kendisi, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekileri kahve içmeye davet eden Mehmet Kenanoğlu'nun bağ evine gitti. Başbakan Erdoğan ve beraberindekilere burada kahve, yöresel ikramlar ve bahçede yetişen sebze ve meyvelerden ikram edildi.

Çıkışta Başbakan Erdoğan'ın yanına gelen bir grup vatandaş da Kilis kent merkezindeki yollar ile Gaziantep-Kilis karayolunun onarılmasını istedi.

Başbakan Erdoğan, duble yolların asfaltının Karayolları, kent merkezindeki yolların ise belediye tarafından yapılacağını ifade ederek, ''Bu yaz sonuna kadar Gaziantep-Kilis duble yolunun tamamı sıcak karışım asfalt yapılacak. Kilis kent merkezindeki yolların yapılması için belediye başkanına gerekli ikazları yapacağım'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başbakan Erdoğan ayrıca kendisine iş talebine bulunan bir genç kızı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönlendirdi. Bakan Şahin de telefonu ve adresini aldığı genç kıza yardımcı olacağını ifade etti.