Başbakan Erdoğan, 101 tesisin açılışını gerçekleştirdi

Başbakan Erdoğan, partisinin il kongresinin ardından, Şanlıurfa Valiliği'ne geldi. Polis mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Valiliğin yanında düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, törende, resmi açılışları gerçekleştirilen ve toplam yatırım değeri 750 milyon lirayı bulan 101 tesisi Şanlıurfa'ya kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Resmi açılışları gerçekleştirilen hizmet, eser ve yatırımların Şanlıurfa'ya, Şanlıurfalılara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yatırımlarda emeği geçenleri kutladı.

Başbakan Erdoğan, geçen yıl 21 Mayıs'ta da Şanlıurfa'da toplam yatırım tutarı 600 milyon lirayı bulan hizmetlerin açılışını gerçekleştirdiğini anımsatarak, ''Bir yıl aradan sonra bugün, toplamda yaklaşık 750 milyonluk 101 eseri sizlerle buluşturuyoruz, sizlerin hizmetine sunuyoruz. 600 trilyon daha önce, şimdi de 750 trilyon'' diye konuştu. Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen hizmet, eser ve tesislerle ilgili bilgi verdi.

Barajlarla iftihar ettiklerini, biriken suyu, bitirilen kanallar sayesinde toprakla buluşturduklarını belirten Erdoğan, ''AK Parti iktidarıyla artık susamış dudaklar suyu buluyor'' dedi.

-''Ayırt etmeksizin seviyoruz''-

Mardin-Ceylanpınarı Ovaları Sulama Projesi'nin Aşağı Mardin Ana Kanalı'nın üç bölümünün açılışının yapılacağını da dile getiren Erdoğan, birinci kısmı 169, ikinci kısmı 161, üçüncü kısmı 175 milyon ve toplamda 505 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Aşağı Mardin Ana Kanalı'nın hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bütün imkanlarımızla Şanlıurfa'ya destek olmak, Şanlıurfa'nın önünü açmak gayreti içindeyiz. Geçen yıl sizlere hatırlarsanız müjdeyi vermiştim, biraz önce partimin il kongresinde de aynı şeyi ifade ettim; Şanlıurfa'yı büyükşehir belediyesi yapma hazırlıklarımız artık nihai noktaya geldi. Şanlıurfa, inşallah 2014 seçimlerine büyükşehir olarak girecek. Bir başka müjdeyi de yine geçtiğimiz ay açıklamıştım; çok kapsamlı bir teşvik paketini uygulamaya koyuyoruz. Özellikle altıncı bölgede bulunan illeri, yatırım noktasında çok güçlü şekilde destekliyoruz. Şanlıurfa da altıncı bölgede bulunuyor ve inşallah sanayi, yatırım, üretim, istihdam noktasında burada artık farklı bir dönem başlıyor.

Sevgili kardeşlerim, biz sizleri seviyoruz. Ayırt etmeksizin seviyoruz. Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Arabıyla, Arnavutuyla, Boşnağıyla, Lazıyla, Çerkeziyle seviyoruz. Rabbimin yarattıklarını biz de yaradandan ötürü seviyoruz. Onun için ne diyoruz? Biz bu millete efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik.

İnşallah pamuk primi ödemelerini bu hafta perşembe, en geç cuma günü yapıyoruz. Toplamda 463 milyon lira Şanlıurfa'ya pamuk primi parası giriyor. Bizim iktidarımız bu. Yolsuzlukların iktidarında bu paralar olur mu? Biz karşılıksız para basmıyoruz, evelallah her şeyin karşılığı var. Sizinle yürüyoruz. Yeter ki benim vatandaşım kayıtdışı ekonomide yer almasın, yeter ki kayıtdışı yapmasın. Her şeyi helalinden yapmalıyız ve asla meşru olmayan yollara tevessül etmemeliyiz. Sizler bunun bilinci içerisindesiniz. Bunun bilinci içinde olduğunuz için bize neyi teslim ederseniz bilin ki size bu fazlasıyla döner.''

Açılışı yapılacak yatırımların hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki bakanlarla önce Mardin Ceylanpınarı Sulama Tesisleri'yle canlı bağlantı kurarak açılışı gerçekleştirdi. Başbakan Erdoğan, canlı bağlantının ardından diğer tesislerin açılışını da ''Ya Allah bismillah'' diyerek yaptı.

-Şehir turunda karpuz yedi-

Başbakan Erdoğan, toplu açılış töreninin gerçekleştirildiği alandan ayrılırken, Türkçe Olimpiyatları'na katılan yabancı öğrencilerle bir süre sohbet etti. Afrikalı bir kız öğrencinin söylediği Kürtçe ''Şemmamme'' türküsünü dinleyen Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan'ı da öğrenciyi dinlemesi için yanına çağırdı.

Başka bir öğrencinin söylediği Karadeniz türküsü ''Hayde''ye eşlik eden Erdoğan, ABD'li bir öğrencinin seslendirdiği uzun havayı da eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle ilgiyle dinledi.

Başbakan Erdoğan, daha sonra Başbakanlığa ait otobüsle şehirde tur atarak, çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve vatandaşları selamladı.

Erdoğan, Karaköprü beldesinde otobüsü durdurarak, bir tezgahtan 5 karpuz aldı. Erdoğan, kestirdiği karpuzlardan birini beraberindekilerle yedi.

Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Yalçın Fındık'ı yanına çağırdı. Cebindeki paketi aldığı Fındık'tan sigarayı bırakması konusunda söz vermesini isteyen Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle GAP Havaalanı'na hareket etti.