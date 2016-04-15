Başbakan Davutoğlu Katar Emiri Al Sani ile görüştü

İSTANBUL
Başbakan Ahmet Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. Zirvesi kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü.
İstanbul Kongre Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 45 dakika sürdü.
AA
Başbakan Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında, Katar Emiri Al Sani ile görüştü.
İSTANBUL
Başbakan Ahmet Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. Zirvesi kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü.
İstanbul Kongre Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 45 dakika sürdü.
AA