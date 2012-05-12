Başbakan bizzat takip etti

ANKARA - Suriye'deki Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un serbest bırakılmasıyla ilgili süreç, Başbakanlık'ta oluşturulan özel birim tarafından yürütüldü.



Temaslarda bulunmak için gittiği Rize'de geceyi geçiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, oluşturulan özel birimin çalışmalarını bizzat takip ederek, gelişmelere ilişkin talimatlarını Rize'den verdi.

Başbakan Erdoğan, gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un Şam'dan Tahran'a intikal ettirilmeleri ve Tahran'dan da Ankara'ya getirilmeleri için özel uçak gönderilmesi talimatını Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na verdi.

Türk gazetecilerin serbest kalmasıyla ilişkin ilk aşama tamamlanınca Dışişleri Davutoğlu, ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Davutoğlu, Twitter hesabından Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Özköse ve Coşkun'un Türkiye'ye getirilmesi için özel bir uçağın Tahran'a gönderildiğini açıkladı.

Aileler Tahran'da bekliyor

Özköse ve Coşkun'un aileleri de Tahran'da, Şam'dan gelecek uçağı bekliyor.

Gazetecilerin ilerleyen saatlerde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

