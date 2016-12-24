İZMİR

Başbakan Binali Binali Yıldırım, Aliağa ilçesinde Etki Limanı FSRU Projesi ve Egegaz LNG Terminali ilave kapasite hizmete alım töreninde yaptığı konuşmada, "Son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. Bugün 78 bin 500 megavat kurulu güce ulaşmış bulunuyoruz. 2002'de sadece 4 bin kilometre doğalgaz iletim ve dağıtım hattımız varken bugün 125 bin kilometrelik bir hatta sahibiz." dedi.

"Enerji, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli gündem başlıklarından biridir." diyen yıldırım, şunları söyledi:

"Ekonomiden siyasete, güvenlikten dış politikaya kadar hayatın her alanında enerji ağırlığını hissettiriyor, ilişkileri ve gelişmeleri yönlendiriyor. Bölgemizde yaşanan anlaşmazlıkların kaynağında da enerji kaynaklarının nasıl değerlendirileceği, kimler tarafından kontrol edileceği gerçeği yatıyor. Özellikle son dönemde enerji konusu, ulusal güvenlik ve bağımsızlığın temel unsuru haline gelmiştir. Enerjiye olan talebin ise gün geçtikçe, sanayileştikçe, refah seviyesi arttıkça artacağını biliyoruz. Küresel enerji arz ve güvenliği açısından üstlendiğimiz rolün, ülkemizin konumunun farkındayız."

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye inşallah bölgede oyun kuran ülkelerin başında yer almaya devam edecek. Etkin politikasıyla ve kararlı duruşuyla bölgemizdeki dostlukları artıran, düşmanlıkları azaltan politikasıyla gelecek güzel günlerin inşasında başrol oynayacaktır." dedi.

AA