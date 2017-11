Başbakan Binali Yıldırım ABD’ye Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmek için Washington'a geldi.

Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyetin bulunduğu uçak ABD’nin başkenti Washington’a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Andrews Ortak Hava Üssü’ne indi. Başbakan Yıldırım’ı Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve beraberindeki diplomatik heyet karşıladı.

Yıldırım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır da ABD’ye geldi.

Öte yandan, Başbakan Yıldırım’ın Washington DC’dE kalacağı otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

8 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanan görüşme Pence’in Teksas’ta düzenlenen anma törenine katılması sebebiyle 9 Kasım Perşembe gününe ertelendi.

Görüşmede, ABD’nin PYD'ye sağladığı silah yardımı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve vize sorunu ele alınması beklenen en önemli başlıklardan...



Başbakan Binali Yıldırım, Senatör Bob Corker ile Görüştü

ABD’nin başkenti Washington’da temaslarına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Tennessee Senatörü Bob Corker ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım’ın kaldığı otelde gerçekleşen görüşme bir saatten fazla sürdü.

Yıldırım’ın, aynı zamanda ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığını da yürüten Corker ile görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras ve Başbakanlık Danışmanı İhsan Durdu hazır bulundu.

"Çok samimi ve iyi bir görüşme oldu"

Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden Corker, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Başbakan Yıldırım ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çok samimi ve iyi bir görüşme olduğunu belirten Corker, şöyle konuştu: “İki ülke arasındaki geniş kapsamlı ve bazı spesifik konuları konuştuk. Üstesinden gelmemiz gereken birçok mesele var. İki ülke arasındaki sorunların çözümü zaman alacak. Türkiye çok güzel bir ülke ve son yıllarda birçok ilerleme kaydetti. Türkiye’yi daha önce ziyaret ettim ve bu ülkeyi çok seviyorum. Türkiye özellikle Suriyeli mülteciler için çok şey yaptı. Üzerine birçok şey inşa edeceğimiz NATO gibi ilişkilerimiz var ama şu anda farklılaştığımız konular da var.”

Başbakan Yıldırım, çarşamba günü kanaat önderleriyle öğle yemeğinde bir araya gelecek. Öğleden sonraysa ABD basınıyla buluşacak.

Başbakan Yıldırım, BAU Uluslararası Üniversitesi’ni ziyaretin ardından SETA DC Vakfı’nın düzenleyeceği toplantıya katılacak.

Çarşamba günü son durağıysa Diyanet Amerika Merkezi olacak ve burada Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

Başbakan Yıldırım’ın Amerika temasları kapsamında ikinci durağıysa, New York olacak. Yıldırım finans kuruluşları temsilcileriyle çalışma yemeğini takiben Musevi toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek. Yıldırım’ın yatırımcı ve işadamlarıyla da görüşmesi planlanıyor. Yıldırım, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşecek.

Başbakan ziyaretinin son günündeyse New York Başkonsolosluğu’nda düzenlenecek 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Töreni’ne katılacak. Yıldırım, New York temasları kapsamında Müslüman toplumu ve Türk ve Akraba Toplumu temsilcileriyle görüşecek.

Ayrıca Başbakan Binalı Yıldırım Amerika Birleşik Devletleri’ne hareket etmeden önemli açıklamalarda bulundu...

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Bugün heyetle beraber ABD'ye bir ziyarete çıkıyoruz. Amerika Başkan Yardımcısı Pence ile bir görüşme yapacağız. Birçok farklı görüşmelerimiz var. Gerek kongre, gerek yerli yabancı STK'lar ile Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda kapsamlı, hem Washington'dan hem de New York'ta görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Özellikle ABD Başkanı uzakdoğu ziyaretinde olduğu için sayın Pence ile, başkanvekili olarak, Türkiye-Amerika arasındaki bütün konuları ele alacağız. İkili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan gelişmeleri de değerlendirme fırsatı bulacağız.

Türkiye-ABD arasındaki Suriye, Irak meseleleri, FETÖ konusundaki Amerika ile ilgili taleplerimiz ve bu konuda bundan sonraki aşama kapsamlı bir şekilde dile getirilecek. PYD-YPG ve DEAŞ'la mücadele konusunda da aramızda mevcut olan bazı sorunların açıklıkla ele almayı hedefliyoruz.





"Vize İşlemlerinin Sınırlı da Olsa Başlaması Olumlu"

Ziyaretimiz öncesi ABD ile Türkiye arasında askıya alınan vize işlemlerinin sınırlı da olsa başlamış olması olumlu bir adım olarak mütalaa edilebilir. Bizim vazgeçemeyeceğimiz şey ülkemizin, milletimizin hassasiyetleridir. Bu hassasiyetlere karşı tarafın da gereken hassasiyeti gösteceğini ümit ediyoruz.

ABD elçiliğinin açıklaması üzerine Türk büyükelçiliği de karşı açıklamayı yapmıştır. Orada her şey açık seçik, herhangi bir yoruma ihtiyaç göstermeyecek şekilde izah edilmiştir. İki ülke arasında bazı yargılamalar var, tutuklama işlemleri var. Bu ABD'de de var, Türkiye'de de var. Her iki ülke de hukuk devleti. Hukuk devleti kurallarına göre işlem ifa edilmektedir. Bu bakımdan güvence vermek, güvence istemek gibi bir müzakere hukuk devleti ilkelerine uymaz. Bizim 15 Temmuz darbesi ile ilgili, darbenin arkasında Fetullah Gülen'in olduğu yönünde çok kuvvetli delillerimiz var. Bunun iade edilmesini istiyoruz. Bazı nedenlerle tutuklanmış olan vatandaşlarımızın davalarının görülmesinde de varolan endişelerimizin giderilmesini istiyoruz.

Amerikan yargısının bir anca önce gereğini yapmasını istiyoruz.

"Off-Shore Hesası İddiaları"

Dün, bugün bir gazete şahsım ve ailem hakkında Off-Shore şirketleri var, yerli değil, milli değil gibi bir haber yapıyor. Vatandaşlarımızın gerçeği öğrenmesinde fayda var. Ben gemi inşa yüksek mühendisiyim, hayatım boyunca denizcilikle uğraştım. Siyasete başlayınca da işlerimi evlatlarıma bıraktım. En küçüğü 33, en büyüğü 40 yaşında. Onlar kendi işini ben kendi işimi yapıyorum. Siyasete başlarken çocuklarıma benim bir tavsiyem oldu. Devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız. Yakınına bile yaklaşmayacaksınız, devletin bankalarından hiçbir kaynak kullanmayacaksınız. Denizcilik dünyanın her tarafında, şirketleri de var, irtibat noktaları da var. Sanki burada bir iş çeviriyormuş gibi benim fotoğrafımı da basarak bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Eğer Türkiye'de veya başka ülkede bir kişi hakkında, ticari faaliyetleri hakkında bilgi almak isterseniz Türkiye'de ticaret sicilinin bilgisini alırsınız. Bunlar açık seçik faaliyet gösteren şirketlerdir. Bu konudaki iddia yeni de değil. Bu gazete ilk defa 2008'de bunları gündeme getirdi. 2014 yerel seçimlerinde ben İzmir'de belediye başkanı adayıyken gündeme getirdi. Olmadı, 2017 mayıs ayında tekrar bunu ısıtıp haber yaptılar. Şimdi de aynı haberi büyük bir usulsüzlük gibi servis ediyorlar. Olay bundan ibarettir. Beni akılları sıra yıpratmaya çalışıyorlar. Benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın dokunulmazlığı yok. Her türlü soruşturma yapılabilir bunu özellikle istiyorum. Bizim için en büyük servet itibarımızdır, gerisi el kiridir, geçicidir. İtibar insanı öbür dünyaya kadar taşıyacak, elde edilmesi zor kaybedilmesi kolaydır. Vergi verilmiyor diye itham ediyorlar. Benim çocuklarımın buradaki şirketi en fazla vergi veren şirketler arasında yer alıyor. Yerli milliyseniz gazetenin başını bırakıp kaçıp gitmezsiniz.

