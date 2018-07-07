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Başarısız personel Akkuş'un imzasıyla JAK timine atanmış

Darbe girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski Bursa Jandarma Komutanı Akkuş'un yargılandığı davaya gönderilen raporda, JAK Tim Komutanlığına atanan eski astsubayın, başarısız olduğu halde bu göreve getirildiği dikkati çekti.

Başarısız personel Akkuş'un imzasıyla JAK timine atanmış

Darbe girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski Bursa Jandarma Komutanı Akkuş'un yargılandığı davaya gönderilen raporda, JAK Tim Komutanlığına atanan eski astsubayın, başarısız olduğu halde bu göreve getirildiği dikkati çekti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:10
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Başarısız personel Akkuş'un imzasıyla JAK timine atanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isimler arasında yer alan eski Bursa Jandarma Komutanı kıdemli albay Yurdakul Akkuş ile 15 kişinin yargılandığı davaya delil olarak gönderilen, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) jandarma özel birliklerinin denetlenmesine ilişkin raporda, Akkuş tarafından JAK Tim Komutanlığına atanması teklif edilen tutuksuz sanık eski astsubayın, ilgili kursta başarısız olmasına rağmen bu göreve getirildiği bilgisi paylaşıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, İl Jandarma Alay Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubayların, Yurdakul Akkuş tarafından imzalanan atama belgeleri ve TSK tarafından Mayıs 2016'da jandarma özel birliklerinin denetlenmesi sonucu düzenlenen rapor, delil olarak sunuldu.

Dava dosyasına giren raporda, "Geliştirilmesi Gereken Hususlar ve Alınması Gereken Tedbirler" başlığı altında Uludağ JAK Tim Komutanlığına ilişkin, bazı personelin gerekli kursları almadığı, bir çalışanın da kursa katılıp başarılı olamadığı bilgisi yer alıyor.

Raporda özellikle vurgulanan kursta başarılı olamayan askerle ilgili ise "JAK timlerinde görevlendirilen personelden, Yaz Dağ Arama Kurtarma Kursu'nu 2, Kış Dağ Arama Kurtarma Kursu'nu 12 personelin görmediği, kursa gönderilip başarılı olamayan bir personelin (astsubay kıdemli başçavuş H.H.Ç.) halen JAK timinde görev yaptığı belirlenmiştir." değerlendirmesi bulunuyor.

Akkuş'un imzasıyla göreve gelmiş

Dava dosyasına giren bir diğer belgede ise 2015'te tutuksuz sanık H.H.Ç'nin de aralarında bulunduğu İl Jandarma Alay Komutanlığı bünyesinde çalışan astsubayların görev yerlerinin değiştirilmesine dair detaylar paylaşılıyor.

Dönemin valisi ve İl Jandarma Komutanlığı personel şube müdürünün imzasının bulunduğu yazıda, 47 astsubayın çeşitli görevlere atanmasına onay verildiği görülüyor.

Söz konusu yazıda, tutuksuz sanık H.H.Ç'nin adının karşısındaki sütunda yer alan "teklif edilen görev, kadro yeri"nde "Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığına JAK tim komutanı" olarak atanmasının talep edildiği belirtiliyor. Bir sonraki teklif nedeni sütununda ise "Bu görevi yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olması" ifadesi kullanılıyor.

Yazıda ayrıca darbe girişimi davasında yargılanan tutuklu sanık Erkan Demirtemel'in de Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığından, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne "kadro yerinin boş olması" nedeniyle atamasının yapıldığı detayı dikkati çekiyor.

Olay

Darbe girişimiyle ilgili ilk yakalanan isimlerden olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Akkuş'un gözaltına alınmasıyla, teşebbüsün seyri değişmiş, çantadaki belgelere göre gözaltına alma operasyonları hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, TSK'nin komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Dava sürecinde FETÖ üyesi askerleri, İl Jandarma Alay Komutanlığı bünyesindeki kadrolara atadığı iddialarını reddeden Yurdakul Akkuş, kendisinin böyle bir yetkisinin bulunmadığını, atamaların personel şube müdürlüklerince yapıldığını öne sürmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bursa 8. Ağır Ceza MahkemesiJAK Tim KomutanlığıYurdakul Akkuş
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