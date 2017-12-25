Başak ve yükselen Başaklar

Hazırlayan: Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz

ozlemce@outlook.com

Yılın ilk gezegen hareketi, “sürprizlerin” gezegeni Uranüs’ün direk hareketine dönüşü ile başlıyor.

Siz; 2 Ocak 2018’de URANÜS direk hareketine dönüşünü; “sağlık” eviniz olan altıncı evinizde yaşayacaksınız.

Yeni yıla ani ve beklenmedik, “sağlık” konuları ile adım atabilirsiniz. Sürpriz olarak gelişebilecek konular, uzun süredir beklettiğiniz beklide ihmal ettiğiniz sağlık taramalarınızı devreye alacaktır.

Bu süreçte emar gibi teknolojik sağlık taramaları yaşamınıza girecektir gibi duruyor.

Yaza kadar Uranüs tekrar retro olana kadar bu taramalarınızı yaptırmanızı tavsiye ederim. Ancak Merkür retrolarına denk gelmemesi önemlidir.

31 Ocak 2018’de 11°37’/Aslan burcunda meydana gelen “Tam Ay tutulmasını” siz; “iç dünyanız ve kişisel gelişim” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile kendi kişisel gelişiminizde aldığınız kararlarda bir netlik kazanacaksınız. Kişisel gelişim ile ilgili her detayı tek, tek inceleyeceğiniz ve bir takım farkındalıklarla kendi kişisel gelişiminize katkılar sağlayacağınız bir 6 aylık süreç bekliyor sizi.

Yaşayacağınız yüzleşmelerle, tecrübeler edinip; tekamülünüzde basamakları çıkmanız için gerekli olan tecrübeler de olabilir bu yaşadıklarınız.

Siz yaşadıklarınızdan; kendi “öz eleştirinizi” de dürüstçe yapıp, aldığınız derslerle bir olgunlaşma süreci yaşayabilirsiniz.Ayrıca bu bir yıl içinde yaşadıklarınız gözlerinizdeki perdeyi indirecek.

Tutulma sonrası sürecek olan 6 ay ve 1 yılı kendinizi dinlenmek ve şarj etmek için değerlendirilebilir.

Eşinizin sağlık sorunları ile de, o güne kadar bilmediğiniz bir sağlık sorununa bu ay tutulması ışık tutar.

16 Şubat 2018’de gerçekleşen yılın ilk “Parçalı Güneş Tutulmasını” siz; altıncı eviniz olan “sağlık” evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; sağlıklı yaşam adına yaşamınızda yeni ve farklı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Sağlık konularınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili konuların öne çıkacağı bir tutulma olacak bu sizin için. Takip eden 6 ay boyunca bugüne kadar daha önceden yapmadığınız bir “sağlıklı yaşam” bicimini hayatınıza dahil edebilirsiniz.

Bu süreçte eşinizin marjinal bir “kişisel gelişim” ile ilgilendiğini görebilirsiniz. Tutulmayı takip eden 6 ay eşiniz orijinal bir çalışmayı başlatabilir.

Bu süreçte ferdi “özgürlüğünüz de” ön plana çıkabilir.

Patronunuz farklı bir dalda yurtdışı ile ticaret başlatabilir. Her zamankinden farklı bir konuyu hayatınıza dahil edebilirsiniz.

9 Mart 2018’de 23°13’/Akrep burcunda başlayan Jüpiter retrosu sizin; “kardeş ve kuzen” gibi yakın akrabalarınızı kapsayan üçüncü evinizde gerçekleşiyor.

Bu retro 10 Temmuz 2018’e kadar sürecektir.

Yakın çevrenizin ticaret işlerinde bu süreçte bir durma veya gerileme görülebilir.

Kardeşlerinizin eğitim konularında, sınavlarında bir gerileme dönemi yaşanabilir.

Reklam, pazarlama e basın yayın gibi işlerde çalışanlar bu süreçte bazı işlerinde ilerlemeyip, tam tersi gerilediğini görebilir.

Jüpiter son cömerliğini de Akrep burcundan çıkmadan önce ki son haftada yerine getirecek.

Jüpiter- Chiron üçgen açısını 1 Kasım 2018 saat 19:35 itibari ile; (28’31”/Akrep D- 28’31”/Balık Rx) gerçekleştirecek.

Bu açının etkisi üzerimizde:”Şifalanma” açısı olarak etkisini gösterecek.

23 Mart 2018’de başlayan yılın birinci Merkür retrosunu siz; “sağlık” eviniz olan altıncı evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 15 Nisan 2018 kadar; iş arkadaşlarınızla aranızda iletişime dayalı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Geçmişte sahip olduğunuz bir sağlık sorunu bu süreçte kendisini tekrar hatırlatabilir.

Ayrıca bu süreçte sağlığınızla ilgili yaptıracağınız testlerin sonuçlarına güvenmeyin. Teknolojiden kaynaklanan hatalar oluşabilir.

Sağlık konularında evcil hayvanlarınızla ilgili sağlık konularının da öne çıkacağı bir süreç olabilir.

Bu süreçte devlet dairesi ile olan işlerinizde aksamalar doğabilir. Herhangi bir imza atma işinizi Merkür retrosu sonrasına ertelemeniz daha doğru olur.

Ayrıca sizden başka, çevrenizdeki kişilerinde retroda yaşadıkları sorunlara şahit olabilirsiniz. Bunlardan örneğin;

Hocanızın kariyerinde, “yanlış anlamaya” dayalı bir sorun yaşanabilir. Toplum önünde ki duruş bu dönemde zarara uğrayabilir.

Merkür düzeldiğinde ancak, “bu yanlış” anlamalar netleşir. Dolayısı ile enerjinin farkında olup, kalp kırmamaya çalışmak önemlidir.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Retrolar birde geçmişte evden kaçmış olan kedilerinizin geri geleceği süreçler olabilir. Gözünüz kulağınız bu süreçte kapıda olsun. )

18 Nisan’da 2018’de Oğlak burcunda başlayan Satürn retrosu haritanızın; “çocuklarınız ve aşk” eviniz olan beşinci evinizde yaşıyorsunuz.

Bu Satürn retrosu 6 Eylül 2018’e kadar sürüyor.

Bu süreçte geçmişte sorumluluğunu almaktan kaçmış olduğunuz konular, tekrar karşınıza gelir ve yeniden ele almanız için bir fırsat sunar.

Dolayısı ile; geçmişte çocuklarınızla veya sevgiliniz ile ilgili hangi sorumluluğunuzdan kaçtıysanız bu sefer düzeltme şansı olarak bir kere daha karşınıza çıkıyor.

Dolayısı ile çocuğunuz veya aşkınız ile geçmişte oluşmuş bu sorunları aşmak için karşınıza çıkacak bu son fırsatı değerlendirip, sizden beklenen sorumluluklarınızı ciddiyet ile ele almanız olacaktır.

İlkbahardan sonbahara kadar bu disiplin içinde yaşarsanız, sorunlarınızı aşabilirainiz.

Değerlendirin.

22 Nisan 2018’de Oğlak burcunda başlayan Plüto retrosu sizin; “aşk ve çocuklar” eviniz olan beşinci evinizde yaşıyorsunuz.

Bu retro 1 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

PLÜTO retro iken; değişim dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda bir duraksama yaşayabiliriz. Ve bu retro sürecinde (1 Ekim’e kadar) geçmişte yakıp, yıktığımız ve köprüleri attığımız konular karşımıza gelir.

Ancak bu süreçte ya bu konuları tamamen “kökten değiştirerek”, yeniden yapılandırırız.

Ya da her şeyi tamamen “yıkar”, bir daha o konuyu hayatınızın kıyısından bile geçirmeyiz.

Dolayısı ile bu süreçte; geçmişte “ya hep, ya hiç” diyerek attığınız köprüler yüzünden bozulan aşk ilişkinizi bu süreçte yeniden yapılandırabilir ilişkinize yeni bir şans verebilirsiniz.

Yaklaşık 6 ay sürecek olan bu süreçte, bu durumu yeniden yapılandırarak, Plüto retrosunu fırsata dönüştürebilirsiniz.

Değerlendirin.

19 Haziran 2018’de başlayan Neptün retrosunu siz; “evlilik” alanınız olan yedinci evinizde yaşayacaksınız.

24 Kasım 2018’e kadar retro olacak olan Neptün sizi; aldatabilir. Eşiniz konusunda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Resmin bütününü retro bitene kadar göremeyebilirsiniz.

Kendinizi evliliğiniz ve eşiniz için feda edebilirsiniz. Bağımlılıklar nedeniyle yaşanabilecek dağılmalar söz konusu olabilir.

Ayrıca “kurban edilme” Neptün retronun konularındandır.

Bu süreçte ayrıca düşmanlarınız tarafından zehirlenme, tehlikesi de vardır. Bunda dikkat etmelisiniz.

Ancak her retroda mevcut enerjiyi olumlu değerlendirme fırsatlarımız vardır.

Neptün retrosunda, özellikle bu süreçte ilham kanallarınızı açıp; yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Soyut olarak aldığınız enerjiyi somut eserlere dönüştürmek, bu retroyu olumlu yönde değerlendirme fırsatıdır.

Siz; 26 Haziran 2018’de başlayan Mars retrosunu haritanızın; sağlık ve günlük rutin işlerinizi anlatan alan olan 6.evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile 26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında “harekete geçme enerjiniz” içe doğru çalışacağından; harekete geçmekte, önlem almakta, tepki vermekte gecikirsiniz.

Mars retrosunda en doğru hareket şeklimiz; retro bitene kadar “güç gerektiren ve harekete geçmemiz” gereken işleri askıya almak ve ileride yeniden ele almak üzere işleri tamamlanmamış olsada bir süreliğine ertelemektir.

Sağlığınız ile ilgili, sırf sağlık kazanacaksınız diye, ağır sporlara bu süreçte kalkışmayın. Ya daha hafif düz yürüyüşlerle bu süreci geçirin yada efor gerektiren çalışmalarınızı erteleyin.

Mars retrosunda ayrıca; kesici aletler kullanmak bıcak, makas, neşter gibi aletleri kullanmakta da sorunlar yaşanabilir. Dolayısı ile özellikle cerrahların bu süreçte sorun yaşamaları muhtemeldir. Eğer çok acil olmayan bir ameliyat söz konusu ise eğer, retro öncesine ve sonrasına ertelenmesi en doğrudur.

Ancak bu önlemler; doğum haritasında Mars’ları retro olanlar için geçerlidir. Oysa gökyüzünde Mars retro iken doğanlar, Mars’ın retro olduğu bu süreçte (26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında) tam tersi enerjilerinde artış olur, kendilerini daha rahat ortaya koyar ve hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

Dolayısı ile; doğum haritasında Mars’ı retro olanlar Mars retro iken (26.6.2018- 27.8.2018 arası), isteklerinin peşinden gidebilir, atılımlar yapabilirler.

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; on birinci eviniz olan “sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız“ alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, üye olduğunuz dernekler veya kluplerde “annelik, koruyup, kollamak” üzerine sosyal bir proje olacak yeni bir başlangıçtan söz edebiliriz.

Gelecekle ilgili özellikle “annelik” üzerine bir takım sosyal projeleri, tutulma sonrası takip eden 6 aylık süreçte başlatabilirsiniz.

Varsa evcil hayvanınızın sağlığı ile ilgili bazı önlemler almak adına yeni bir beslenme stili belirleyebilirsiniz.

Tutulma sonrası kardeş/kuzen veya diğer yakın akrabalarınızdan birinini eğitimi ile ilgili bir yurt dışı konusu gündeminize girebilir. Kardeşinizin eğitim ile ilgili yeni bir adım atabilirsiniz.

26 Temmuz 2018’de başlayan yılın ikinci Merkür retrosunu siz; “kendi kişisel gelişim” alanınız olan onikinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 19 Ağustos 2018 kadar olan süreçte; kendi iç hesaplaşmanızda olayları doğru algılayamadığınızdan dolayı iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız olayları yanlış değerlendirebilirsiniz. Dolayısı ile iç huzura kavuşmada gecikmeler yaşanabilir.

Bu retro sürecini tamamen kendinizi şarj etmek üzere, dinlenmek ve bir takım “kişisel gelişim” kitapları okuyarak geçirebilirsiniz. Toplum içine girmektense, daha çok yalnız kalmanız bu süreçte daha doğru bir davranış olur.

Geçmişten gelen, kemik sorunları bu süreçte kendini hatırlatabilir.

Bu süreçte eğer çalışıyorsanız özellikle patronunuzun kardeşi ile ilgili iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Retrolar birde geçmişte evden kaçmış olan kedilerinizin geri geleceği süreçler olabilir. Gözünüz kulağınız bu süreçte kapıda olsun. )

27 Temmuz 2018’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “sağlık, günlük iş hayatınız, iş arkadaşlarınız” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; daha önceden bilmediğiniz bazı sağlık sorunlarınızı bu tutulma sonrası açığa çıkarabilir. Bu nedenle sağlığınızı ilgilendirecek bir takım kararlar alabilirsiniz.

Sağlık konularınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili konuların öne çıkacağı birkaç aylık bir süreç olacaktır.

Devlet dairesi ve memurlar ile ilgili sürüncemeden olan işlerinizde; bürokrasi ile ilgili bir işiniz gitmiyor ve takılıyor ise, bunun neden olduğunu bu tutulmadan sonra bilirsiniz. Olaylar netleşir.

7 Ağustos 2018’de; 02°33'/Boğa burcunda URANÜS retro hareketine başlıyor. Uranüs’ün bu retro hareketi 6 Ocak 2019’a kadar devam edecek.

7 Ağustos 2018’de başlayan Uranüs retrosu sizin; “yüksek eğitim, yabancılar ve yurtdışı” alanınız olan dokuzuncu evinizde gerçekleşiyor.

Dolayısı ile;

ani bir seyahate çıkma isteğiniz,

farklı ve sıra dışı olan bir yüksek eğitime başlamak isteyişiniz

farklı sıra dışı ürünler üzerine yurt dışı ile ticaret girişimleriniz

mahkeleriniz

bu süreçte aksayabilir. 2019 Ocak başına kadar bu konularda gecikmeler beklenebilir.

Ayrıca retroların; “geçmişin problemlerini düzeltme fırsatları” barındırdıklarını unutmayınız. Değerlendirin.

11 Ağustos 2018 günü Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; kendi “kişisel gelişim” alanınız olan onikinci evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde, kişisel gelişim alanınızda özellikle ego ve kibir gibi huylarınızda bir farkındalık yaşayıp, bu huylarınızı törpüleyerek yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Kişisel gelişiminiz için; sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenebilir ve uygulama alanında bir başlangıç yapabilirsiniz.

Bir takım mistik organizasyonlarda bulunabilir organize edebilir veya başkanlık yapabilirsiniz.

Şifalanma, sağlık ve hizmet alanında yeni akımlar hayatınıza girebilir.

Bu Güneş tutulması ile hayatınızda, kadersel olarak yeni bir dönem başlayacaktır. Ve bu süreç sizin tekamül yolunuzda sizin ilerlemenize ışık tutar.

Siz; Venüs retrosu olan bu süreci (05.10.2018 -16.11.2018), “kardeş, kuzen ve yakın çevreniz” olan alanda yaşıyorsunuz. Bu alan ayrıca, eğitim, basın,yayın, reklam, pazarlama ve ticaretle de ilgilidir.

Kardeş, kuzen veya yakın akrabalarınızla olan ilişkileriniz bu süreçte zarar görebilir.

Aranızda kıskançlık, manipülasyon gibi nedenlerden dolayı sorunlar yaşanabilir.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini, estetik ve güzellik üzerine alınabilecek eğitim konularını araştırarak değerlendirebilirsiniz.

Retro sonrasında böyle bir eğitimi alabilirsiniz.

Ayrıca retro sonrasında, yakın akrabalarınızla “dengeli ve saygılı” ikili ilişkiler kurmak üzere eyleme geçebilirsiniz.

JÜPİTER Yay burcuna geçiyor 8 Kasım 2018 00’00”/Yay D

Yaklaşık 13 aydır “bolluk ve bereket” gezegeni Akrep burcunda hareket etti ve Akreplerle birlikte diğer su grubu burçları olan Balık ve Yengeçleri de bereketinden faydalandırdı.

Ancak Bugün 8 Kasım 2018’den itibaren “Şans” gezegenimiz Jüpiter YAY burcuna geçiyor ve takip eden 13 ay boyunca Yay burçlarınıyla birlikte diğer ateş elementi burçları olan Aslan ve Koç burçlarını da bereketinden faydalandıracak.

17 Kasım 2018’de başlayan yılın üçüncü ve son Merkür retrosunu siz; ebeveynlerinizi anlatan alan olan dördüncü evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 6 Aralık 2018 kadar olan süreçte; ebeveynlerinizle aranızda yanlış anlaşılmalara dayalı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu süreçte ev değiştirmeyin, Ev alış-satımları veya kira kontratı gibi imza gerektiren herhangi bir işlem yapmayın.

Taşınmanızı retro sonrasına erteleyin.

Eşiniz bu süreçte işyerinde “anlaşmazlıklar” ve yanlış anlamalar yüzünden problem yaşaması mümkündür. Dolayısı ile iş yerinde yaşadığı bu olumsuz durumu evde de devam ettirmemek için, sizin aşırı tolerans göstermeniz gereken bir süreç olabilir. Aksi takdirde, özellikle eşiniz için hem ev hem iş yeri olarak “çekilmez” bir süreç olabilir. 15 Nisan’dan sonra ancak yoluna girmeye başlayan bu enerjiyi sabırla tolere etmeniz gerekebilir.

Ayrıca vicdanınızın sağlıklı gelişimi için; göstereceğiniz bu empati içeren olumlu yaklaşıma da ihtiyacınız olabilir.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.