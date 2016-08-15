Bartın-Kastamonu karayolunun çalışmaları sürüyor

Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası heyelan nedeniyle kapanan Bartın-Kastamonu karayolunun ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde yaşanan sel felaketi sebebiyle ulaşıma kapanan karayolunun üzerindeki birçok köyde toprak kaymaları ve heyelanlar meydana geldi.

Bartın üzerinden Kurucaşile ilçesine ulaşım sağlanan karayolundaki heyelanlar nedeniyle çalışmalar yavaş ilerliyor. İlçeye bağlı Karaman köyüne ulaşan ekipler, burada yıkılan köprüyü yeniden ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.



Dere içinde elden ele yardım ulaştırdılar

Köprünün diğer tarafında bulunan vatandaşlara ise İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından temiz su, ekmek ve kuru bakliyat yardımı yapıldı. Dere içinde elden ele verilen yardımlar, karşı tarafta bulunanlara ulaştırıldı.



Amasra Kaymakamı Kadir Taner Eser de karayolunu açmak için çalışmaların sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Bu arada, Karaman Mahallesi'nde selden dolayı birçok ev, fındık bahçesi ve mezarlıkların hasar gördüğü, bölgede birçok köy ve mahalleye elektrik ve temiz su verilemediği öğrenildi.