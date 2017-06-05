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Bartın'daki FETÖ davasında eski rektör yardımcısı hakim karşısında

Bartın Üniversitesinde örgüt üyesi profesörlerden sorumlu olduğu iddia edilen eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Naci Tankut'un da aralarında bulunduğu 5 sanık, hakim karşısına çıktı.

Bartın'daki FETÖ davasında eski rektör yardımcısı hakim karşısında

Bartın Üniversitesinde örgüt üyesi profesörlerden sorumlu olduğu iddia edilen eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Naci Tankut'un da aralarında bulunduğu 5 sanık, hakim karşısına çıktı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 16:26
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Bartın'daki FETÖ davasında eski rektör yardımcısı hakim karşısında

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Naci Tankut ve 4 öğretim görevlisinin yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve örgüt üyeliği" suçlarından yargılanan, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Tankut ile öğretim görevlileri Ahmet Ergün, Kenan Melemez, Hasan Kurban, Halil Çalışkan ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tankut, 2014'e kadar örgütün toplantılarına katıldığını ancak yapılanmanın üniversitedeki yöneticisi olduğu iddiasını kabul etmediğini söyledi.

Örgütle tek bağlantısının, çocuklarının örgütle irtibatlı okulda eğitim görmesi olduğunu savunan Tankut, "Keşke çocuklarımı 17-25 Aralık’tan sonra bu okuldan alsaydım. Sohbete tamamen dini duygularla katılmıştım. Toplantılara da kimseyi davet etmedim. Ben bu yapının terör örgütü olduğunu düşünemedim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

"Dini bilgileri neden göz doktorundan alma ihtiyacı hissettiniz?"

Sanık Halil Çalışkan da örgüte üye ve yönetici olmakla suçlandığını ancak iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Örgütün toplantılarına gitmesine karşın, söz konusu yapıdan kötülük gelebileceğini düşünmediğini anlatan Çalışkan, "2012-2013'te sohbet toplantılarına katılıyordum. Sohbetleri Bartın Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru Ayhan Yılmaz veriyordu. 15 Temmuz'a kadar bu yapının terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Telefonuma da 'ByLock' indirmiştim ama bunun da örgütün gizli haberleşme programı olduğunu düşünmedim. Ben örgüt yöneticisi ve üyesi olmadım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, "Bir öğretim üyesi olarak, üniversitede ilahiyat fakülteniz ve birçok akademisyeniniz varken dini bilgileri neden göz doktorundan alma ihtiyacı hissettiniz?" sorusuna Çalışkan, "Bilemiyorum." şeklinde cevap verdi.

Hasan Kurban ise örgütün yurtlarında öğrenci olarak kaldığını ve evinde de sohbetler düzenlendiğini aktararak, "15 Temmuz’a kadar sohbetlere katıldım ama bu yapının ihanet yapabileceğini düşünemedim." dedi.

Diğer sanıklar da silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BartınBartın üniversitesiFETÖEski Rektör Yardımcısı Hakim KarşısındaProf. Dr. Ali Naci Tankut
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