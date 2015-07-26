Bartholomeos terör saldırılarını lanetledi

ÇANAKKALE



Fener Rum Patriği Bartholomeos, son günlerde meydana gelen terör saldırılarına ilişkin, "Gerek Türkiye'de gerekse dünyada böyle müessif olayların tekrarlanmaması için dua ediyoruz" dedi.



Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Panayiya Kilisesi'nde ayin yöneten Bartholomeos, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bartholomeos, bir gazetecinin son günlerde meydana gelen terör saldırılarına ilişkin sorusu üzerine, aklı başında herkesin terörü reddedip lanetlediğini söyledi.



Kendisinin de terörü reddedip lanetlediğini belirten Bartholomeos, şunları kaydetti:



"Gerek Türkiye'de gerekse dünyada böyle müessif olayların tekrarlanmaması için dua ediyoruz. Barış ve sevgi için dua ediyoruz. Zaten yüce Allah, nereye ait olursak olalım, hangi dine inanırsak inanalım, hangi lisanı konuşursak konuşalım, bizi bir büyük aile olarak yarattı. Aramızdaki bağlar, kardeşlik bağları olmalıdır. Kardeşlik, sevgi ve karşılıklı saygı içinde bu fani dünyada bu fani hayatı geçirmeliyiz."

