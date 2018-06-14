Genellikle günümüzde en çok kullanılan bariyer sistemi kollu bariyer sistemleridir.

Bariyer Sistemleri Nasıl Çalışır?

Otopark bariyerleri, elektronik ve mekanik donanımlarla birlikte entegre biçimde çalışabilirler. Örneğin, önceden sisteme tanımlanmış araçlara giriş veya çıkış izni verilebilir veya biletli geçiş sistemlerinde ödeme yapıldığı zaman otomatik olarak geçiş izni verilebilir.

Çıkış yapacak olan araçlara çıkış izni verebilmek için bariyere yakın olan bir zemine araç dedektörü yerleştirilir. Bu dedektör çıkış izni verilecek olan aracı algılar ve bariyer açılarak araca geçiş izni verilir.

Bariyer Çeşitleri;

Otopark bariyer sistemleri, otoparklarda güvenliği sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir. Protek zaman olarak 6 çeşit otopark bariyer üretimi yapmaktayız. Ayrıca otopark bariyeri uzaktan kumanda ile kontrol edilmesi sayesinde kullanımda oldukça büyük kolaylık sağlamaktadır.

T4 Otopark Bariyeri (Standart)

T4 Standart Bariyer, araç giriş ve çıkışları kontrol edebilmek için özellikle orta yoğunlukta araç trafiğine sahip olan kapalı ve açık otopark uygulamaları, site girişleri, iş yeri, fabrika giriş çıkışları için kullanılan efektif maliyetli üründür.

T4 Otopark Bariyeri (Kırılan Kollu)

T4 Kırılan Kollu Plus Bariyer, araç giriş ve çıkışları kontrol edebilmek için özellikle orta yoğunlukta araç trafiğine sahip olan tavanı alçak olan kapalı otopark uygulamaları için kullanılan efektif maliyetli üründür.

T4 Otopark Bariyeri (Plus)

T4 Plus Bariyer, araç giriş ve çıkışları kontrol edebilmek için özellikle orta yoğunlukta araç trafiğine sahip olan kapalı ve açık otopark uygulamaları, site girişleri, iş yeri, fabrika giriş çıkışları için kullanılan efektif maliyetli üründür.

T6 Otopark Bariyeri (Standart)

T6 Standart Bariyer, araç giriş ve çıkışları kontrol edebilmek için özellikle orta yoğunlukta araç trafiğine sahip olan kapalı ve açık otopark uygulamaları, site girişleri, iş yeri, fabrika giriş çıkışları için kullanılan efektif maliyetli üründür.

T6 Otopark Bariyeri (Kırılan Kollu)

T6 Kırılan Kollu Plus Bariyer, araç giriş ve çıkışları kontrol edebilmek için özellikle orta yoğunlukta araç trafiğine sahip olan tavanı alçak olan kapalı otopark uygulamaları için kullanılan efektif maliyetli üründür.

T6 Otopark Bariyeri (Plus)

T6 Plus Bariyer, araç giriş ve çıkışları kontrol edebilmek için özellikle orta yoğunlukta araç trafiğine sahip olan kapalı ve açık otopark uygulamaları, site girişleri, iş yeri, fabrika giriş çıkışları için kullanılan efektif maliyetli üründür.

Bariyer Sistemlerinin Kullanım Alanları;

Bariyer sistemlerinin günlük hayatımızda kullanım alanları oldukça geniştir. Hava alanları, fabrikalar, askeri alanlar, alışveriş merkezleri, otoparklar, plaza, holding, işletmeler gibi pek çok alanda tercih edilebilmektedir.