"Barış İçin El Ele" etkinliği

İSTANBUL

Kendilerine "Barış İçin El Ele Forumlararası Çalışma Grubu" adını veren oluşum tarafından organize edilen etkinlikte Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy'de insan zinciri oluşturuldu.

Gezi Parkı olaylarının ardından parklarda etkinlik düzenleyen forumların bir araya gelmesiyle oluştuğu belirtilen "Barış İçin El Ele Forumlararası Çalışma Grubu" tarafından yapılan çağrı üzerine, bir grup Taksim'de Cumhuriyet Anıtı önünde toplandı.

İstiklal Caddesi girişinde el ele tutuşan gruptakiler, Tünel'e kadar yürümek istedi. Polis izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi.

Gruptakiler, Sıraselviler Caddesi'ni izleyerek Menekşe Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne çıktı. Galatasaray Lisesi önünde yeniden bir araya gelen ve el ele tutuşan gruptakiler, "Barışa, barışa kazanacağız", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları attı.

Polisin İstiklal Caddesi'ni kısa süreliğine trafiğe kapatması üzerine grup, Yeni Çarşı Caddesi'nde oturma eylemi yaptı. Bir süre oturan gruptakiler, ara sokaklardan Tünel'e giderek, el ele tutuştu, buradan Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Galatasaray Lisesi önüne kadar gelen gruptakilere, polis izin vermedi. Gruptakilerin bekleyişi devam ediyor.

Öte yandan eylemin başladığı saatlerde Gezi Parkı da geçişlere kapatıldı.

Beşiktaş

Beşiktaş Kartal Meydanı'nda toplanan gruplar da Köyiçi Ihlamur Dere Caddesi'nde el ele tutuştu. Barbaros Bulvarı'na doğru yürüyen gruptakiler, sık sık "Barış için el ele", "Savaş değil barış istiyoruz" sloganları attı.

"Barış için el ele" yazılı tişörtler giyen ve pankart taşıyan gruptakiler, Barbaros Bulvarı'ndan Yıldız yokuşuna kadar yürüdü.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı eylem, Yıldız yokuşunda sona erdi. Gruptakiler, eylemin ardından dağıldı.

Kadıköy

Kadıköy İskelesi önünde toplanan bir grup da el ele tutuşarak, zincir oluşturdu. Haldun Taner Sahnesi önünden başlayan insan zinciri, Boğa Heykeli'nin bulunduğu bölgeye kadar uzadı. Ellerinde "Barış için el ele" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler zaman zaman "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" sloganı attı.

Gruptakiler, eylemin ardından dağıldı.