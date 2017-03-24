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Barış elçilerini casus ilan edecek kadar ileri gittiler

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Avrupa'nın kalplerini kuşatan İslamofobik nefretler bizleri de buldu. Barış elçilerini casus ilan etmeye kalkışacak kadar ileriye gittiler." dedi.

Barış elçilerini casus ilan edecek kadar ileri gittiler

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Avrupa'nın kalplerini kuşatan İslamofobik nefretler bizleri de buldu. Barış elçilerini casus ilan etmeye kalkışacak kadar ileriye gittiler." dedi.

24 Mart 2017 Cuma 16:47
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Barış elçilerini casus ilan edecek kadar ileri gittiler

KÜTAHYA

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kütahya İl Müftülüğünce Hazer Dinar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Din Gönüllüleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dünyadaki Müslümanların teşkilatı olduğunu söyledi.

Avrupa'da birer "barış elçisi" olarak görev yapan din görevlilerinin, son günlerde casus ilan edilmeye çalışılmasının çok büyük yanlış olduğunu dile getiren Görmez, şöyle devam etti:

"Tarihimize baktığımızda, o topluluklara 40 yıldan beri sıkıntı çıkaracak bir tek örnek bize gösteremezler. Ama buna rağmen, üzülerek belirteyim, bu büyük özveriye rağmen, barış elçilerinin o ülkelerin barışına, birlikte yaşama ahlakına, hukukuna ve büyük hizmetlerine rağmen, o Avrupa'nın kalplerini kuşatan İslamofobik nefretler, o düşmanlıklar maalesef bizleri de buldu. Barış elçilerini son günlerde casus ilan etmeye kalkışacak kadar ileriye gittiler."

"Kötülüğe karşı iyilik yaparak mücadele edeceğiz"

Görmez, "Bize kötülükle yönelen bizden iyilik görecek." ifadesini kullandı. Kötülüğü ortadan kaldıracak en büyük gücün iyilik olduğunu vurgulayan Görmez, Kur'an'ın her sayfasında bunun görülebileceğini anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyanetGörmez
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