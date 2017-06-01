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Barbaros Şansal'a verilen ceza belli oldu

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal'ın cezası ertelendi.

Barbaros Şansal'a verilen ceza belli oldu

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal'ın cezası ertelendi.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:45
11 Okunma
Barbaros Şansal'a verilen ceza belli oldu

İSTANBUL

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezana çarptırılan modacı Barbaros Şansal'ın cezası ertelendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Barbaros ŞansalCeza
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