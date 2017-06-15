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Barbaros Muratoğlu'na hapis cezası ve tahliye

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan yargılanan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nu 2 yıl, 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi.

Barbaros Muratoğlu'na hapis cezası ve tahliye

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan yargılanan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nu 2 yıl, 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi.

15 Haziran 2017 Perşembe 17:10
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Barbaros Muratoğlu'na hapis cezası ve tahliye

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verildi. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dördüncü duruşmada savcılık mütalaasının ardından kararını açıkladı. 

Tutuklu Muratoğlu'nun, "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, verilen ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Muratoğlu'nun tahliyesine karar verdi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın hazırladığı iddianamede, Muratoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. 

AA

Son Güncelleme: 15.06.2017 17:12
Anahtar Kelimeler:
FETÖBarbaros MuratoğluDoğan Holding
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