''Balyoz soruşturmasında Kumpas'' davasında tutuklu yargılanan gazeteci

Mehmet Baransu

'nun boşandığı eşi Esra Konur, avukatı Murat Sultansu aracılığıyla, Baransu'dan olan iki çocuğunun

soy isim

lerinin "Konur" olarak değiştirilmesi talebini içeren dilekçesini, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sundu.

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan karar duruşmasına, davacı Esra Konur ve avukatı Murat Sultansu ile Nüfus Müdürlüğü Temsilcisi Timur Hürdoğan katıldı.

Duruşmada söz alan davacı Konur, çocuklarının okullarda ismi okunduğunda ''Aaa sen Baransu'nun çocuğu musun baban nerede'' diye sorduklarını ve çocukların bu durumdan sıkıldıklarını bu nedenle soy adlarının değiştirilmesini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen davacının kuzeni de çocukların ''Baransu'' soy isminden rahatsız olduklarını, dışarıda sürekli çocuklara, ''darbeci-FETÖ'cü'' çocuğu şeklinde ithamlarda bulunulduğunu belirterek, özellikle büyük çocuğun sokağa çıkamaz duruma geldiğini, bu nedenle çocukların psikolojisinin de düşünülerek soy isimlerinin değiştirilmesini istedi.

Mahkeme, davacı Esra Konur'un talebini kabul ederek, çocuklar H.B ve D.B'nin soy isimlerinin ''Konur'' olarak değiştirilmesine karar verdi.

AA