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Bankada unutulan para için son 6 gün

Bankalarda son 10 yılda unutulan hesaplar için hak sahipleri, 15 Mayıs'a kadar ilgili bankalara başvurabilecek.

Bankada unutulan para için son 6 gün

Bankalarda son 10 yılda unutulan hesaplar için hak sahipleri, 15 Mayıs'a kadar ilgili bankalara başvurabilecek.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 13:06
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Bankada unutulan para için son 6 gün
İSTANBUL - 15 Mayıs tarihine kadar hak sahiplerince alınmayan tutarlar, gelir kaydedilmek üzere TMSF'ye devredilecek.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na göre, bankalarda mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibince, en son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi bulunuyor. Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, verilen ilanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) gelir kaydediliyor.
Söz konusu listeler Fon tarafından konsolide edilmiş olarak internet sitesinde (www.tmsf.org.tr) her yıl 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında yer alıyor. Son işlem tarihi 2011 olup zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için süreç bu yıl da 15 Mayıs'ta sona erecek.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 05:06
Anahtar Kelimeler:
Banka
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