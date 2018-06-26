Bank Asya hissedarlarının FETÖ davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağı kapsamında, Bank Asya'nın ticari ve idari karar alma, yönetim kurulunu belirleme, oy ve itiraz hakkına sahip A grubu hissedarı 24'ü tutuklu 3'ü firari 62 sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görülüyor.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'ndaki duruşmaya 24'ü tutuklu 46 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmaların alınmasına geçildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) talimatlarını yerine getirmeyen, bankanın faaliyetlerini kamu yararından çıkararak belli amaçlara yönelik kullanmaya sebebiyet veren, bankanın mali yapısının bozulmasına neden olan yönetimi seçen ve bu şekilde bankanın FETÖ ile bağlantılı hale gelmesine sebebiyet veren banka yönetimini belirleyen A grubu hissedarlara yönelik soruşturmanın tamamlandığı, diğer şüpheliler yönünden ise devam ettiği belirtiliyor.

Asya Finans Kurumu Anonim Şirketi'nin 15 Aralık 2005'te A ve B grubu paylara bölünmek suretiyle sermaye artırımına gittiği, A grubu pay sahiplerinin bankanın imtiyazlı ortaklık grubunda yer aldığı, B grubu pay sahiplerinin ise imtiyazsız banka ortağı olduğu anlatılan iddianamede, 17-25 Aralık 2013 süreci sonrasındaki faaliyetleri izlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kaynak Holding AŞ, Koza-İpek ve en büyük finans kuruluşu Asya Katılım Bankası AŞ ile alakalı ticari faaliyetleri, sorunlu-muvazaalı kredileri, çalışan üst düzey personel ve yöneticilerinin eylemlerine yönelik soruşturmaların başlatıldığı kaydediliyor.

FETÖ'nün Ocak 2014 Banka talimatı

İddianamede, 15 Ocak 2014'te ulusal medyada, 14 Ocak 2014'te ise video paylaşım sitesi Youtube'da yayımlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 25 Aralık 2013 tarihli telefon konuşmasında, mezkur şahısla konuşan kişinin bankanın likidite durumuna ilişkin bilgi verdiği ve cemaat içerisindeki kişilerle bunların çevrelerinin bankaya yönlendirilmesi noktasında mezkur şahıstan onay aldığı ve mezkur şahsın da bu talebe onay verdiği anlatılıyor.

FETÖ elebaşı Gülen'e ait olduğu iddia edilen bu konuşmanın içeriği ile bankadan mevduat çıkışının yoğun bir şekilde yaşandığı Aralık 2013-Haziran 2014 arasındaki döneme ilişkin yapılan incelemelere göre, olağan bankacılık faaliyetleriyle bağdaşmayacak şekilde bankaya mevduat yönlendirilmesi yapıldığı belirtilen iddianamede, ''1 Aralık 2013-30 Haziran 2014 tarihlerindeki dönemde banka nezdinde 334 bin 123 hesap açılmıştır. Hesap açılışları 6 Ocak 2014 tarihinden itibaren artış göstermiş olup en fazla hesap açılışı 30 Ocak 2014 tarihinde 6 bin 69 adet olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde yaşanan 2000 ve 2001 yılı bankacılık krizleri sonrasındaki süreçte, hem sektör genelinde hem de bankanın mevduat kaleminde bu denli büyük bir mevduat çıkışı yaşanmamışken, açılan hesap sayısındaki artışın bir yönlendirmenin neticesi olduğu kanaatine varılmıştır.'' deniliyor.

İddianamede, dönemin Banka Genel Müdürü Ahmet Beyaz'dan Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ercüment Güler, Zafer Ertan, Mehmet Uruç, Recep Koçak, Mehmet Gözütok ve Ali Çelik'e 6 Ocak 2014'te iletilen, banka çalışanı G.Y.'nin Ahmet Beyaz'a gönderdiği "Affınıza Mahcuben!" konulu elektronik posta mesajın içeriği yer alıyor.

Mesaj içeriğinde, "Bizim iklimimizden bir abim, bankamız için seferberlik ilan ettik. Aynen 2001'de olduğu gibi, neyimiz varsa namusumuz bildiğimiz bankamız için yarından tezi yok getireceğiz. Arkadaşlar, evini arabasını satacak, gerekirse başka bankadan kredi çekecek bankamıza mevduat koyacağız..." ifadelerinin yer aldığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydediliyor:

''Bankada mevduat hesabı açılışlarının 6 Ocak 2014'ten sonra artış gösterdiği yönündeki tespit ve söz konusu e-posta birlikte değerlendirildiğinde bankaya mutat olmayan yollarla mevduat girişinin 6 Ocak 2014'te başladığı anlaşılmaktadır. Nitekim, BDDK raporlamalarında 2013 Aralık ayından 6 Ocak 2014 tarihine kadar mevduatı sürekli gerileyen bankanın mevduatı bu tarihten sonra günlük bazda artış göstermeye başlamıştır. 2013 Aralık-6 Ocak 2014 döneminde banka mevduatı 1 milyon 684 bin 368 bin TL azalırken, 6 Ocak 2014-10 Ocak 2014 döneminde 227 bin 240 bin TL tutarında artmıştır."

İddianamede, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.