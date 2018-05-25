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Bangladeş Başbakanı Hasina'dan Myanmar'a baskı çağrısı

Bangladeş Başbakanı Hasina, ülkelerindeki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönüşünün sağlanması için Myanmar'a uluslararası baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Bangladeş Başbakanı Hasina'dan Myanmar'a baskı çağrısı

Bangladeş Başbakanı Hasina, ülkelerindeki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönüşünün sağlanması için Myanmar'a uluslararası baskı yapılması gerektiğini söyledi.

25 Mayıs 2018 Cuma 16:54
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Bangladeş Başbakanı Hasina'dan Myanmar'a baskı çağrısı

KOLKATA

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkelerindeki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan yüz binlerceArakanlı Müslüman'ın topraklarına geri dönüşünün sağlanması için Myanmar'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Başbakan Hasina, Hindistan'daki Visva-Bharti Üniversitesinde yaptığı konuşmada, kendilerine yönelik baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ı geri alması için Myanmar'a uluslararası baskı çağrısı yaptı.

Hasina, Bangladeş'in, ülkelerinden kaçan Arakanlı Müslümanlara kapılarını açtığını ancak bu kişilerin Myanmar'a dönmeleri gerektiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de katıldığı konuşmada Hasina, "Diğer ülkeler, Arakanlı Müslümanları geri alması için Myanmar'a baskı yapmalı." dedi.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, 23 Kasım 2017'de anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda ancak 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede BM tarafından verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca anlaşmanın imzalanmasından itibaren 2 ay içinde Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşünün başlaması gerekiyordu ancak Arakanlı Müslümanların eve dönüş sürecinin ertelendiği duyuruldu ve bugüne kadar herhangi bir somut adım atılmadı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Başbakanı HasinaArakanlı Müslümanlar
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