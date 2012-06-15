''Balyoz''da yeni mahkeme talebi

İSTANBUL

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada konuşan savcı Kaplan, avukatların duruşmaya girmemesi nedeniyle yargılamanın devam edemediğini söyledi.

Savcı Kaplan, bu nedenle CMK'nın 19. maddesine göre, davanın başka bir yere nakledilmesi için dosyanın Cumhuriyet Savcılığı'na verilmesini istedi.

CMK'nın 19. maddesi, ''Yetkili hakim veya mahkeme, hukuki veya fiili sebeplerle görevini yerine getiremeyecek halde bulunursa, yüksek görevli mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verir'' hükmünü içeriyor.