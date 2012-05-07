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Balyoz davasının 94. duruşması başladı

"Balyoz Planı" davasının 94. duruşmasına, 122 tutuklu sanık katıldı.

Balyoz davasının 94. duruşması başladı

"Balyoz Planı" davasının 94. duruşmasına, 122 tutuklu sanık katıldı.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 11:31
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Balyoz davasının 94. duruşması başladı
İSTANBUL  -  Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanları emekli Orgeneraller Çetin Doğan ve Ergin Saygun ile Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun da aralarında bulunduğu 250'si tutuklu 365 sanıklı ''Balyoz Planı'' davasının 94'üncü duruşması başladı.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, emekli orgeneraller Çetin Doğan ve Halil İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek ile MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 122 tutuklu sanık katıldı.
Emekli Orgeneral Ergin Saygun'un da aralarında bulunduğu 128 tutuklu sanık ile başka suçtan tutuklu emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ise duruşmaya gelmedi.
Duruşma, müvekkili olan 14 sanığı temsilen avukat Haluk Pekşen'in savunma yapmasıyla devam ediyor.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 06:01
Anahtar Kelimeler:
Balyoz
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