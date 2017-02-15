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'Balyoz'da kumpas' davasında 3. duruşma

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasındaki bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada, emekli Orgeneral Doğan ile emekli Albay Ulusan'ın müdahillik talepleri kabul edildi.

'Balyoz'da kumpas' davasında 3. duruşma

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasındaki bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada, emekli Orgeneral Doğan ile emekli Albay Ulusan'ın müdahillik talepleri kabul edildi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:21
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'Balyoz'da kumpas' davasında 3. duruşma

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasındaki bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile firari sanık Tuncay Opçin'in 75 yıla, diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un 52,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, emekli Orgeneral Çetin Doğan ile emekli Albay Nedim Ulusan'ın müdahillik talepleri kabul edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu katılmadı. Tutuksuz yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'u ise avukatları temsil etti. Duruşmada, Balyoz davası kapsamında yargılanan bazı emekli subaylar da "müşteki" olarak hazır bulundu.

Duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması olduğu için hazır edilemeyeceğine ilişkin Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun yazısının mahkemeye gönderildiği tutanağa geçirildi.

Müştekilerden emekli orgeneral Halil İbrahim Fırtına, emekli tümamiral Erdem Caner Bener, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, emekli Tuğamiraller Ali Sadi Ünsal ve Ahmet Türkmen ile emekli albaylar Ahmet Zeki Üçok, Ali Cengiz Şirin, Erdal Akyazan, Recai Elmas ve Erdoğan Koçoğlu'nun avukatları aracılığıyla mahkemeye müdahillik talebinde bulundukları da ifade edildi.

Bazı müştekilerin avukatı İlkay Sezer söz alarak, katılma talepleri konusunda, oluşturulan ara karar doğrultusunda müdahillik kararı verilmesini istedi.

Taleplerle ilgili görüşü sorulan savcı Ömer Karakaya, suçtan zarar görme ihtimaline binaen müdahillik taleplerinin kabulüne ve tutuklu sanık Baransu’nun bu halinin devamına hükmedilmesini talep etti. 

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun, suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller bulunması, atılı suçların katalog suçlardan olması ve öngörülen cezaların alt-üst sınırlarını dikkate alarak bu halinin devamını kararlaştırdı.

Müştekiler emekli orgeneraller Halil İbrahim Fırtına ve Bilgin Balanlı, emekli tümamiral Erdem Caner Bener, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, emekli tuğamiral Ahmet Türkmen, emekli korgeneraller Ayhan Taş ve Nejat Bek ile emekli albaylar Ali Cengiz Şirin, Erdal Akyazan, Erdoğan Koçoğlu, Recai Elmas, Yüksel Gamsız, Osman Fevzi Güneş, Hasan Nurgören ve Behçet Alper Güney’in suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle taleplerinin reddine kararlaştırdı.

Heyet, müştekilerden emekli orgeneral Çetin Doğan ve emekli albay Nedim Ulusan'ın ise suçtan zarar görme ihtimali nedeniyle müdahilliklerini kabul etti, duruşmayı erteledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Balyoz Planı
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