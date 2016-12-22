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Elazığ'da HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında 3 ayrı suçtan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, BDP Elazığ İl Başkanlığınca 2012 yılında düzenlenen olağan kongreye katılan eski HDP Grup Başkanvekili Baluken'in, burada yaptığı konuşma nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "Baluken'in konuşmasında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için övücü sözler söylediği, terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyonları protesto ettiği, ayrıca toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa yönlendirdiği, kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" kaydedildi.

İddianamede, Baluken hakkında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesine göre "Terör örgütü propagandası yapmak", TCK'nın 215. maddesine göre "Suç ve suçluyu övmek" ve TCK'nın 216. maddesine göre "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak" suçlarından 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Baluken'in yargılanmasına yarın Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Baluken, 4 Kasım'da getirildiği Bingöl'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

AA