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Balkanlar'da 100 yıllık hasret

Karadağ'da Balkan savaşının ardından kapanan "Mehmed Fatih Medresesi" 100 yıl sonra ilk mezunlarını verdi.

Balkanlar'da 100 yıllık hasret

Karadağ'da Balkan savaşının ardından kapanan "Mehmed Fatih Medresesi" 100 yıl sonra ilk mezunlarını verdi.

03 Haziran 2012 Pazar 14:17
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Balkanlar'da 100 yıllık hasret

PODGORİTSA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yeniden yaptırılan Mehmed Fatih Medresesi'nin diploma törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Karadağ Başbakanı İgor Lukşiç, Karadağ Devlet Bakanı Rafet Husoviç, Karadağ Meclis Başkan Vekili Rıfat Rastoder, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Emine Birgen Keşoğlu, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Kemal Yurtnaç, Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı. 
Törende konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Ben burada da bu okulların ülkenin eğitimi, kültür ve sanayisine büyük katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.
Karadağ Başbakanı İgor Lukşiç de eğitimin önemini vurgulayarak, insanlara yapılan yatırımların her zaman önemli ve devamlı çıkarları ortaya çıkardığını kaydetti.

AA'ya ödül
Karadağ İslam Birliği Başkanı (Diyanet İşleri Başkanı) Rifat Feyziç, Türkiye kurumlarının bölgedeki halkın refahına verdiği desteğin önemini vurgulayarak, bu kurumların arasında objektif ve etik haberciliği ile Mart ayından bu yana Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça yayın yapan ve bölgedeki medyada büyük etkisi olan Anadolu Ajansı'nın önemli yer aldığını kaydetti.
Feyziç, AA'nın bölgedeki çalışmaları ve bölgedeki istikrara sağladığı katkılarından dolayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'e teşekkür plaketi verilmesi için karar alındığını açıkladı. 
Öztürk adına ödülü, AA Balkanlar Bölge Müdürü Ömer Çetres aldı.

AA

Son Güncelleme: 03.06.2012 06:17
Anahtar Kelimeler:
TİKABalkanHasret BittiTürk Işbirliği Ve Koordinasyon Ajansı
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